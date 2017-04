Inventatorul ringtone-ului vine în Cluj la un eveniment pentru pasionații de IT

Ralph Simon este omul căruia trebuie să-i mulțumim pentru faptul că ne putem personaliza tonurile de apel de pe telefoanele mobile și va fi prezent la un eveniment din Cluj unde va vorbi despre compania pe care o conduce, Mobilium, dar și despre greutățile pe care le-a întâmpinat ca antreprenor.

Ringtone-ul nu este doar un sunet pe care îl auzim în momentul în care ne sună telefoanele, ci este și un indicator al personalității noastre. Mulțumită lui Ralph Simon, putem avea acum orice melodie ca ton de apel și nu suntem limitați la jingle-urile polifonice sau țârâitul telfoanelor clasice.

CEO-ul companiei Mobilium va fi prezent, între 17 și 20 iunie, în Cluj, la evenimentul Techsylvania. Techsylvania este unul dintre cele mai influente evenimente de tehnologie și inovație din industria IT din Europa de Est, iar pe lista cu speakeri se mai numără și Alexis Bonte, Executive in Residence la Atomico, una dintre cele mai mari fonduri de investiții din Europa; Krating Poonpol, partener la 500 Startups, omul de business al anului in Thailanda sau Martin Wezowski, Chief Designer la centrul de inovare SAP. Lista continuă cu inovatori și vizionari din sfera IT-ului și a afacerilor pe plan internațional.

Pe parcursul celor patru zile de eveniment, participanții vor putea urmări discursurile personalităților enumerate mai sus, vor putea interacționa cu gadgeturi de ultimă oră (Hololens, Amazon Echo, Leap Motion), sau se vor putea înscrie într-un hackathon, sau într-o competiție pentru start-upuri.

Primele două zile sunt dedicate unui maraton de programare (hackathon), unde specialiștii în IT se reunesc pentru a testa limitele unor tehnologii inteligente. Participanții vor avea ocazia de a folosi propriile gadget-uri pentru proiecte precum drone,VR, ceasuri inteligente și multe altele. Cel mai bun proiect va fi premiat cu produse high-tech.

În a treia zi a evenimentului, în paralel cu conferința, va avea loc și Startup Avalanche, competiția internațională de startupuri. Companiile vor avea șansa să își prezinte proiectul în câteva minute, în fața investitorilor. Premiul pentru cel mai bun startup va fi o excursie în Silicon Valley, unde câștigătorii vor avea întâlniri gata stabilite cu investitorii și antreprenorii potriviți pentru afacerea lor care să îi ajute să identifice oportunitățile de dezvoltare a companiei.

Cu trei ediții deja la activ, Techsylvania este recunoscut prin prestigiul speakerilor invitați. Primele evenimente au găzduit pe scenă co-fondatori, manageri și oameni-cheie din companii precum Google, Ubuntu, Facebook, Twitter, PayPal, NASA, Coca-Cola, SoundCloud sau Spotify, dar și investitori și fondatori de startup-uri.

Mai multe informații despre invitați, gadget-urile disponibile la eveniment, competiția Startup Avalanche, dar și detalii despre biletele la preț special pentru eveniment pot fi găsite aici: http://www.techsylvania.co.

