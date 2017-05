Tableta Acer Iconia Tab 10 cu Quantum Dot ar putea avea cel mai impresionant ecran

Acer Iconia Tab 10 este prima tabletă cu un panou quantum dot, după ce Samsung a lăudat intens respectiva tehnologie în TV-urile sale de top.

Dacă nu ți-ai mai făcut de mult upgrade la tabletă, noua creație a celor de la Acer vine cu câteva atuuri importante care ți-ar putea atrage atenția. Pentru situația în care ești amator de Android, micuțul gadget s-ar putea să includă tot ce ai nevoie. Intitulată Acer Iconia Tab 10, tableta completează seria de lansări din ultima lună a taiwanezilor, cu câteva zile înainte de Computex în Taipei.

Încercând să surprindă un public cât mai larg, Acer a anunțat două modele de tablete la un eveniment recent. Prima vizează consumul de conținut multimedia, în timp ce a doua este destinată amatorilor de productivitate în deplasare și include opțiuni suplimentare de conectivitate.

Ambele sunt construite în jurul unui SoC MediaTek quad core. Panoul folosit este de tip IPS și vine la pachet cu niște unghiuri de vizibilitate impecabile. Difuzoarele micuțe sunt certificate DTS-HD și ar trebui să se reflecte într-o experiență audio peste medie. Autonomia promisă în cazul celor două dispozitive este de 8 ore departe de priză.

Iconia Tab 10 este un pic mai specială față de orice altceva găsiți pe piață la această oră datorită panoului quantum dot. Utilizarea unui astfel de ecran se reflectă într-o acuratețe sporită a culorilor afișate și un gamut sporit. Ascunse în carcasă sunt nu mai puțin de patru difuzoare completate de un subwoofer.

Acer Iconia One 10 nu folosește același panou și sistem audio, dar are două porturi microUSB. Astfel, o poți încărca și poți realiza un transfer rapid de date în același timp. Sistemul de operare preinstalat este Android Nougat, dar interfața este personalizată de cei de la Acer cu suport pentru gesturi și un management avansat al utilizatorilor. Prețuri oficiale nu sunt momentan disponibile, dar nu ar trebui să dureze mult până ajung în magazine.

