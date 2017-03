Supersonic este o aplicație de mesagerie pentru care nu ai nevoie de tastatură

Supersonic este o aplicație de mesagerie care se bazează în mod exclusiv pe controlul vocal și care poate transcrie cu ușurință mesajul pe care tu îl dictezi.

Software-ul creat are o utilitate practică imensă și elimină cu succes necesitatea unei tastaturi. În acest fel, nu te vei supune mereu chinului de a tasta atunci când de afli pe drum sau într-o atmosferă în care ești presat de timp, ori pur și simplu dacă nu ai deprins tehnica necesară și degetele ți se plimbă incontrolabil pe ecranul telefonului.

Partea cea mai frumoasă a aplicației se adresează în special iubitorilor de emoji-uri, pentru că Supersonic transcrie mai rapid mesajele tale folosindu-se de aceste prescurtări arhicunoscute și prea mult folosite pe rețelele sociale, conform thenextweb.com. Tot ce trebuie să faci este să ții apăsat pe butonul care are imaginea unui microfon, să dictezi mesajul, iar apoi aplicația îl va transcrie sub forma unui text care include emoticoane. În plus, poți apela la această ustensilă atât în cadrul conversațiilor unu-la-unu, cât și în cele de grup. Totodată, partenerii de discuție vor avea opțiunea de a decide sub ce formă le va apărea mesajul (fie textul scris, fie audio).

Aplicația lansată la începutul lunii martie pe iOS și Android este momentan valabilă doar în anumite regiuni. Creatorii ne aduc în față o abordare nouă, inedită, care va fi cu siguranță apreciată și de utilizatorii mai tineri.

Software-ul propus anterior de Google Area 120, denumit Uptime, le oferea utilizatorilor posibilitatea de a viziona filme împreună, o experiență care deși nu era neapărat o necesitate, ea era suficient de diferită și nouă cât să îi facă pe mulți să tânjească la folosirea ei. Mai mult, același incubator a creat și Tailor, o aplicație pentru iOS, care îți permite să apelezi la ajutorul profesional al stiliștilor și al designerilor pentru a învăța care obiecte de îmbrăcăminte îți complimentează cel mai bine ținuta.