Super Mario Run intră în topul celor mai populare jocuri pe Android

Super Mario Run este unul dintre cele mai populare jocuri de mobil din ultimii ani, iar în cazul Google Play, ocupă prima poziție în clasamentul pe 2017.

Cu cât ne apropiem mai mult de finele acestui an, tot mai multe publicații și companii lansează diverse clasamente. În timp ce producătorii de gadgeturi dezvăluie topul celor mai vândute dispozitive, oficialii Google au dezvăluit care sunt cele mai descărcate jocuri din acest an de pe Google Play.

Întreaga listă poate fi accesată la această adresă, dar merită insistat pe anumite titluri. Super Mario Run a fost considerat jocul nou cel mai descărcat dintre cele care au avut premiera în 2017. Printre mențiunile importante se mai numără Bubble Witch 3 Saga, Magic Tiles 3, CATS: Crash Arena Turbo Stars și Ballz. Urmând o listă de criterii nu foarte clare, CATS: Crash Arena Turbo Stars a fost numit jocul anului 2017.

Super Mario Run, cel mai descărcat joc de pe Google Play din acest an a fost lansat inițial doar pe iOS. În septembrie 2016 a fost dezvăluit pentru prima dată în cadrul conferinței de lansare din Cupertino pentru iPhone 7 și 7 Plus. A mai trecut aproape jumătate de an până când Nintendo a adus versiunea respectivă de Mario pe Android. În orice caz, ultima cifră publică menită să reflecte succesul jocului a fost de 150 de milioane de descărcări în luna aprilie a acestui an.

În pofida popularității jocului, numărul celor care au investit 10 dolari in-game pentru versiunea completă a fost destul de mic, conform celor de la Nintendo. Din acest motiv, oficialii dezvoltatorului au afirmat că nu este atât de profitabil pe cât sperau. Lista completă a topurilor din Google Play poate fi analizată integral mai jos.