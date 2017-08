Storage Sense te ajută să ștergi automat fișierele inutile din Windows 10

Storage Sense este o funcție inclusă în Windows 10 care, după ce a fost activată, te ajută să ștergi în mod automat fișierele inutile din Windows.

Windows 10 vine la pachet cu o serie importantă de modificări de funcționalitate față de iterațiile anterioare la sistemului de operare. Printre acestea se numără și Storage Sense, o funcție introdusă odată cu Creators Update. Respectiva opțiune automatizează ștergerea fișierelor inutile din Windows la intervale regulate de timp fără nici o intervenție suplimentară din partea utilizatorului. Pentru a-și face însă treaba, întâi trebuie activată.

Din cauza modului în care funcționează orice sistem de operare pentru PC, în mod inevitabil, odată cu trecerea timpului, se adună foarte multe fișiere inutile care îți ocupă spațiu de care ai nevoie. În Windows 10, este suficient să apeși pe butonul de Start, să tastezi Storage și să alegi primul rezultat de la căutare. Imediat vei întâmpina o fereastră precum cea de mai jos în care poți vedea cum stai cu spațiul liber.

Secțiunea care te interesează este intitulată Storage Sense. După ce ai activat respectiva funcție, apasă dedesubt pe Change how we free up space pentru a personaliza modul de funcționare al respectivei opțiuni. Imediat vei vedea un raport prin care ți se aduce la cunoștință cât spațiu ai câștigat de când a fost activat Storage Sense. Opțional, ai și un buton marcat Clean Now prin care poți forța ștergerea fișierelor inutile în timp real.

La ora actuală, Storage Sense îți permite să ștergi fișierele temporare generate de programele pe care la ai instalate sau de către sistemul de operare. În plus, poți opta pentru ștergerea automată a fișierelor din Recycle Bin cu condiția ca acestea să fie mai vechi de 30 de zile. În cazul în care ai foarte multe fișiere în Coșul de reciclare din Windows, vor fi șterse doar cele mai vechi de 30 de zile. Celelalte se vor păstra până la expirarea aceluiași termen de 30 de zile.

În altă ordine de idei, cei de la Microsoft se pare că au foarte multă încredere în Storage Sense. Acesta este și motivul pentru care, odată cu Fall Creators Update care va fi lansat în această toamnă, funcția se va extinde la folderul Download. În contextul în care descărcăm foarte multe fișiere pe care le deschidem o singură dată în Downloads, vei putea opta pentru ștergerea lor automată dacă au trecut 30 de zile de când le-ai deschis sau modificat ultima oară. Actualizarea este una benefică, atât timp cât te obișnuiești să nu ții fișiere relevante sau utile pentru tine în Downloads.