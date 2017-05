Scribd este cel mai nou serviciu online care luptă împotriva știrilor false

Scribd a început prin a oferi cărți, benzi desenate și alte documente în format electronic unui număr important de utilizatori. Același serviciu luptă acum împotriva curentului de știri false.

A devenit din ce în ce mai dificil să găsești surse de informare de încredere online. Într-o perioadă în care cei mai mulți dintre noi își iau știrile zilei de pe Facebook, este foarte ușor să nu-ți dai seama că ai dat peste un site cu informații ,,contrafăcute”. Din acest motiv, ar fi bine să faci un efort și să accesezi manual publicații online de încredere.

Pornind de la această premisă, Scribd, una dintre cele mai mari librării online de materiale editoriale în format digital a decis să încheie un parteneriat cu câteva publicații importante din SUA și nu numai. În curând, veți putea vedea articole de pe The New York Times, The Wall Street Journal, The Guardian, The Financial Times, NPR și ProPublica pe același site de unde v-ați descărcat un manual în format PDF.

E important de reținut că acest proiect nu se va reflecta în accesarea respectivelor publicații în format integral, așa cum le-ați cumpăra de la chioșc. În schimb, va fi vorba de cele mai importante articole, selectate atent, pentru a evita știri false. Cu alte cuvinte, parteneriatul încheiat zilele trecute nu este la fel ca cel din 2016 ca permite abonaților Scribd să citească ultimele numere din Bloomberg Business Week, Fortune, New York, People și Time. Această direcție a platformei online către conținut editorial de calitate este cu atât mai semnificativă acum, cu cât New York Times și The Guardian au renunțat să-și mai publice articolele pe Facebook prin intermediul platformei Instant Articles.

,,Asta pune dolari înapoi în ecosistemul jurnalistic și rezolvă problema cu care se confruntă publicațiile: convingerea oamenilor să plătească pentru știri.” Cei de la Scribd sunt foarte încântați de noul volum de articole ce vor fi disponibile pe platformă și sunt convinși că vor avea de câștigat atât internauții, cât și jurnaliștii.