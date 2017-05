Star Wars la puterea 40: Patru decenii de la momentul care a schimbat cinematografia

Pe 25 mai 1977, spectatorii din Statele Unite ale Americii erau invitați în sălile de cinema să descopere un nou gen de film, unul care avea să schimbe tot ce știau până la momentul respectiv. George Lucas nu știa la vremea respectivă că Star Wars (1977), mai târziu denumit ”O nouă speranță”, avea să fie abia primul epsiod din una dintre cele mai de succes francize din toate timpurile. 40 de ani mai târziu, universul Star Wars însumează șapte episoade canonice, un spin-off (Rogue One), două seriale de animație și nenumărate cărți.

Star Wars: Vechi amintiri

Fast forward în 1999 când filmele pe casete video VHS încă făceau obiectul numeroaselor vizite până la cel mai apropiat magazin de închirieri. Țin minte că aveam unul exact în capătul blocului și mergeam adesea să împrumut filme cu supereroi de genul Batman & Robin, care la vremea respectivă mi se părea o peliculă extraordinară. Primul meu contact cu Star Wars a fost chiar în acel magazin, atunci când am zărit caseta cu ”Amenințarea fantomei”, proaspăt pusă pe raft. Nu mai trebuie să specific că a fost prima pe care am cumpărat-o cu banii strânși de mine. Drumul dintre magazin și casă mi s-a părut, brusc, foarte lung. A fost dragoste la prima vedere, iar Star Wars m-a prins instant.

La vreo trei zile după ce am văzut Episodul 1 am reușit să ”smulg” de la ai mei și trilogia clasică, episoadele patru, cinci și șase. Am fost foarte plăcut surprins să aflu de la mama că micul Anakin avea o poveste mai lungă în spate și că mai existau filme din acest univers pe care eu nu le văzusem. După ce le-am cumpărat am reușit să le dau gata într-o singură zi, iar setea de Star Wars îmi devenise brusc imposibil de potolit.

De atunci, filmele s-au împărțit în două categorii: Star Wars și restul. Am fost atât de fascinat de intriga poveștii, de drumul inițiatic pe care a pornit Anakin Skywalker și care s-a terminat atât de tragic. Cârcotașii vor spune că primele trei episoade din serie, ”sequels” așa cum sunt numite, nu se compară cu cele vechi. Însă pentru mine, un copil crescut cu a doua trilogie care, de fapt, o precedă pe prima ca acțiune, noile filme au însemnat de fapt standardul setat. Am crescut cu Ewan McGregor în rolul lui Obi-Wan Kenobi, și nu cu ilustrul Sir Alec Guiness. Sunt unul dintre fanii aceia care sunt de părere că Hayden Christensen a jucat remarcabil rolul atât de solicitant și de versatil al lui Anakin Skywalker/Darth Vader. Până și Jar Jar Binks a contribuit la nebunia mea.

Star Wars: Definirea unui gen

Până la apariția primului Star Wars lumea cu greu auzise de Science Fiction. Ca să nu mai vorbim de Space Opera, așa cum și-a încadrat Lucas creația. A fost un moment zero al cinematografiei SF, un moment de definire. Asta ca să nu aducem în discuție folosirea efectelor speciale care și după standardele de azi par realizate cel puțin decent. 40 de ani au trecut de la acea dată faimoasă, 40 de ani de fenomen. Nu cred că a existat un film care să fi infulențat mai mult cultura pop decât Star Wars.

Este greu de descris impactul pe care prima trilogie a avut-o asupra publicului vremii. Un public fidelizat de drame hollywoodiene, să le spunem filme serioase, nu era obișnuit cu un asemenea tip jucăuș de peliculă. Primele două filme din seria ”Nașul” încă tronau ca fiind cele mai de succes ale deceniului, iar genul SF avusese o mică tentativă de a ieși la suprafață prin ”2001: Odiseea Spațială” a lui Stanley Kubrick. Nimic nu anunța succesul răsunător al unui film care fusese făcut cu un buget redus, scenariul fiind refuzat în prealabil de mai multe studiouri de renume. George Lucas n-o ducea chiar bine și avea cu disperare nevoie să spargă gheața. Ce-a urmat știe toată lumea. Star Wars a devenit fenomenul care este și în prezent.

Star Wars: Ce ne așteaptă

Pe 30 octombrie 2012, George Lucas a vândut drepturile asupra francizei către Disney. Patru miliarde de euro a făcut acesta de pe urma ei, iar apele pe care urma să navigheze celebra saga deveniseră brusc tulburi. Nimeni nu știa ce avea de gând gigantul american în privința fenomenului însă un lucru era sigur. Nu dădeau atâția bani degeaba, dacă nu voiau să scoată ceva de pe urma lui. Și au scos.

Încă o trilogie a debutat pe marile ecrane, iar o nouă generație de puști se vor putea bucura de universul Star Wars. Așa cum eu descopeream filmele astea în urmă cu aproape 20 de ani, așa și copiii din ziua de azi vor avea ocazia să dea nas în nas cu ele. Singura diferență este mijlocul prin care o vor face. Dacă eu mă rugam de părinți să-mi cumpere casete, ei vor avea ocazia să ceară un abonament la Netflix.

Pe lângă Episoadele șapte, opt și nouă, Disney a anunțat că intenționează să scoată alte câteva spin-off-uri despre personaje cu care suntem atât de familiari. Han Solo va fi primul care se va bucura de o peliculă dedicată, urmând Boba Fett și Obi-Wan. De conținut nu vom duce lispă, însă calitatea trebuie să primeze. S-au împlinit 40 de ani de la apariția fenomenului care mi-a schimbat viața. Ce ne rezervă următorii 40?