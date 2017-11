Star Wars The Last Jedi: care este cea mai bună veste despre viitorul film

Mai sunt câteva săptămâni până la lansarea oficială a Star Wars The Last Jedi, dar abia acum aflăm un detaliu important despre viitoarea peliculă.

Star Wars este cea mai profitabilă franciză a ultimilor 50 de ani, chiar dacă ne apropiem de câteva zeci de filme din universul Marvel. Din acest motiv, interesul fanilor pentru fiecare film din serie este foarte mare. În contextul în care The Last Jedi va ajunge în cinematografe pe 15 decembrie, foarte mulți au fost curioși cât de lung va fi episodul VIII din această saga.

Cei de la IGN au confirmat că Star Wars The Last Jedi va fi cel mai lung film din întreaga serie de pelicule. Povestea din episodul opt va fi spusă pe parcursul a 150 de minute, valoare ce include și creditele de la final. Până la această oră, cel mai lung film al francizei a fost Revenge of the Sith din 2005. Respectivul film s-a încadrat în 140 de minute. Informația referitoare la durata noului Star Wars a apărut și pe pagina de IMDB a peliculei, deci putem sta liniștiți că este de încredere.

Ca referință, primul episod din noua trilogie, Star Wars The Force Awakens lansat în 2015 a avut 124 de minute. Comparativ cu acela, The Last Jedi va oferi aproape jumătate de oră de conținut suplimentar. Durata în plus va fi o veste bună și pentru cei care așteaptă deja cu nerăbdare episodul nouă al francizei. Nu de alta, dar mai avem de așteptat aproximativ doi ani până când vom afla cum se termină povestea îndrăgitelor personaje.

Până la episodul nouă, anul viitor ne vom bucura de un film standalone despre viața lui Han Solo. În plus, nu ar trebui să mai dureze foarte mult până când se materializează un serial de televiziune a cărui acțiune se va petrece în universul Star Wars. The Last Jedi va fi regizat de Rian Johnson, același individ ce s-a aflat la cârma peliculei Looper. Tot Johnson și-a asumat rolul de creator al viitoarei trilogii care va ajunge pe ecran la doi ani după episodul IX.