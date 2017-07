Te enervează cineva anume? Acum îi poți trimite spoilere cu ajutorul acestui site

Poate că ești un om căruia îi place să se răzbune, sau poate că ești un pacifist convins căruia nu-i place să recurgă la astfel de tertipuri. Indiferent de preferințele tale, nu vei avea cum să ignori site-ul care îți permite să timiți spoilere prietenilor sau dușmanilor tăi. Așa arată răzbunarea în 2017.

Un tip pe nume Enrique Benitez se află în spatele invenției inedite. El a creat site-ul Spoil Your Enemies, care face (SPOILER ALERT!) exact ceea ce spune. Poți strica experiențele de vizionare ale diverșilor oameni trimițându-le spoilere direct pe telefonul mobil. Știi pe cineva care nu e la zi cu Game of Thrones? Îl poți aduce chiar tu la zi cu epsioadele. Sau poate că nu îți place foarte tare de o cunoștință care își petrece timpul liber uitându-se la The Walking Dead. Nici o problemă.

Gama de seriale din care poți alege să trimiți spoilere este foarte variată, ea cuprinzând fiecare titlu popular al momentului. O varietate mare de genuri este și ea prezentă. Tot ce trebuie să faci este să ai doi dolari pe card și să completezi un formular cu numere de telefon. Îți poți spoila până la șase prieteni sau perosoane pe care nu le placi atât de mult. Faptul că totul se petrece prin SMS este și mai interesant. Astfel poți fi sigur că țintele nu sunt scutite de spoilere, chiar dacă în acele momente nu beneficiază de o conexiune de Internet. Ideea e foarte bună.

Chiar dacă mesajele nu sunt gratis, suma de doi dolari nu este atât de mare. Având în vedere că există totuși niște taxe care se aplică fiind vorba de un serviciu telefonic plătit, cel care a creat site-ul nu era să le plătească din propriul buzunar. Totuși, dacă ții morțiș ca cineva să primească spoilere din serialul preferat, suma este chiar una mică, spune Fossbytes.