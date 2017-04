Sistemele cu AMD Ryzen 7 1800x sunt bestii pentru birou [PLAYTEST]

AMD a reușit, după mulți ani de tăcere, să facă vâlvă pe piața PC-urilor, anunțând lansarea unei noi game de procesoare. Cipurile se vor puternice, eficiente din punct de vedere al consumului de curent, dar și relativ accesibile pentru ce promit, iar noi am fost curioși, așa că am cerut la teste un sistem cu AMD Ryzen 1800x, vârful de gamă al producătorului.

Trebuie să vă zic din start să vă așteptați la un review de procesor, ci la un material în care este detaliată experiența de utilizare din perspectiva unui utilizator casnic cu nevoie ridicate în ceea ce privește performanța. Cei pasionați de frecvențe constante, de temperaturi, de praguri depășite prin overclocking sau de testări benchmark complexe pot găsi astfel de materiale la publicații care se ocupă cu așa ceva și care se adresează comunităților de overclocking.

Configurația din jurul procesorului AMD Ryzen 7 1800x

Pentru teste, am primit un sistem de la Altex, unul construit în jurul procesorului menționat mai sus. E vorba despre un sistem foarte costisitor, de 1.6495 lei, dar vă voi povesti de ce nu contează acest aspect foarte mult și de ce nu veți fi nevoiți să scoateți atâția bani din buzunar pentru a avea o experiență similară (dacă nu chiar identică).

Înainte de a trece la celelalte componente, să vorbim un pic despre procesor. AMD Ryzen 7 1800x este construit pe platforma Summit Ridge și e construit pe arhitectură de 14nm, compania reușind să-i prindă din urmă pe rivalii de la Intel. Ryzen 7 1800x este vârful de gamă și are opt nuclee și 16 thread-uri, rulează la o frecvență de 3.600mHz, iar în modul turbo ar putea ajunge până la 4.000mHz. Pe L3 smart cache are 16MB, iar pentru răcire va fi nevoie de ceva capabil să se descurce cu TDP-ul de 95W. Cam atât cu specificațiile procesorului, să trecem mai departe, la celelalte componente.

Pe procesor se găsea un cooler pe bază de apă, iar sub el o placă de bază ASUS ROG Crosshair VI Hero cu LED-uri RGB, numeroase conexiuni USB 3.0 și 3.1, și care suportă memorie RAM de tip DDR 4 de până la 3200mHz. Apropo de memoria RAM, sistemul cu Ryzen 7 pe care l-am testat avea patru module de câte 8GB DRR4 (32GB RAM la frecvențe de 2.128Mhz.

Pe partea de stocare, sistemul folosește un HDD de 1TB și două SSD-uri de 240GB în RAID, iar procesarea video este asigurată de o placă video ASUS GeForce GTX 1080 cu 8GB RAM.

Cam atât cu specificațiile, să vedem cum s-a descurcat sistemul.

Experiența cu AMD Ryzen 7 1800x în munca de birou, editare foto și editare video

O parte considerabilă din munca mea de redactor-șef al site-ului Playtech.ro se învârte în jurul platformei WordPress, a suitei Office și a browserului Chrome. Cred că și-a dat seama toată lumea deja că nu are rost să insist prea mult pe acest subiect, având în vedere specificațiile de mai sus. Pe scurt, PC-ul acesta duce orice îi arunci pe partea de productivitatea și apoi îți râde în nas spunând ”Doar atât? 30 de tab-uri în Chrome, aplicația de Deezer deschisă, și trei documente Office în fundal?”. E clar că nu ai nevoie de o astfel de configurație pentru a face genul acesta de treabă dar, dacă ai accesat acest material, probabil că nu pentru asta te gândești să-ți achiziționezi un sistem cu Ryzen 7. Să trecem mai departe.

O altă parte a muncii mele presupune și crearea de imagini în Photoshop. Recunosc, de regulă lucrez cu formate mici (HD sau full HD), potrivite pentru online, dar am încercat să mă pun și în pielea unui grafician profesionist care creează imagini enorme ca rezoluție. La rezoluție HD și full HD în Photoshop, sistemul are aceeași reacția ca și cea descrisă mai sus, așa că am urcat miza. Am sărit la formatul A2 (4961 x 7016). La peste 20 de straturi, fiecare cu efectele lui și filtrele lui, experimentul a decurs foarte bine. Evident, aplicarea unor filtre mai complexe nu se făcea la fel de repede ca atunci când lucram la rezoluție full HD, dar nici nu se făcea lent.

Pe lângă editare foto, mă ocup și cu crearea de conținut video. De cele mai multe ori, lucrez rezoluții HD și ful HD, nu neapărat pentru că nu mi-ar fi plăcut ca gadgeturile pe care le prezint sau fața mea să apară pe ecrane la rezoluție 4K, ci pentru că nu-mi permite echipamentul actual. Așadar, am trecut și sistemul cu Ryzen 7 printr-un test de editare și randare video la rezoluție full HD, prin Adobe Premiere. Cu două straturi de video, un strat de text și două straturi audio, editarea a mers fără nicio problemă. Unul dintre straturi l-am pus să fie redat invers, lucru care am văzut că îmi îngreunează considerabil sistemul personal (un laptop cu procesor Intel Core i7, 4GB memorie RAM, placă video de 2GB și HDD de 1TB, laptop care gâfâie încă de când adaug în proiect al doilea strat de video). Rezultatul? Redare fluidă, fără timpi de încărcare. La randare, clipul de aproximativ două minute s-a salvat în mai puțin de un minut.

Am repetat experimentul cu un clip 4K peste care am pus un clip full HD (ambele cu sunet) și un strat de text. Apoi, o bucată din clipul full HD am făcut-o să se redea invers. A durat câteva secunde pentru ca sistemul să randeze video în program, dar apoi a mers la fel de fluid ca la început și mi-am putut continua lejer munca. A urmat apoi partea de randare. Clipul l-am scos tot la rezoluție 4K, la calitate mare și am avut surpriza să văd că rezultatul final a fost salvat în puțin peste două minute, cât avea și proiectul din Premiere. Nu pot garanta că acest raport 1:1 se va menține și în cazul clipurilor lungi, dar încercarea mea a avut un rezultat foarte promițător.

Experiența cu AMD Ryzen 7 1800x în gaming casual

Sistemele cu Ryzen 7 sunt mai mult sisteme de muncă decât de gaming, fiind optimizate mai degrabă pentru activități de editare video și foto și pentru un workflow masiv. Acest lucru se știe încă de la lansare și se poate observa și pe testele făcute de publicații specializate în benchmarking și overclocking. M-am gândit, deci, că noile procesoare AMD ar putea fi alese de către cei care se joacă pentru distracție, nu pentru framerate-uri record, de cei care joacă titluri extrem de populare precum WoW, LoL sau CS:GO, dar și de cei care vor o mașinărie de muncă pe care să se poată baza în orice situație.

Este sistemul pe care l-am testat și o mașinărie de gaming cel puțin decentă? Categoric. Se poate lua la trântă cu procesoare create special pentru a oferi performanțe uluitoare pe acest segment? Nu, dar nici departe nu se află, din ce teste comparative am apucat să văd.

Revenind, am instalat GTA V, unul dintre cele mai populare titluri din ultimii ani, și am setat toate detaliile la maximum. Monitorul cu care am testat sistemul, un model de la Benq, nu era construit pentru gaming, ci pentru filme, așa că nu știa să afișeze conținut la mai mult de 60 de cadre pe secundă. GTA V a rămas constat la acea valoare, cu setările date pe ultra-high și sigur ar fi depășit-o. Un alt joc pe care l-am avut la îndemână a fost Euro Truck Simulator, iar povestea se repetă.

Concluzia aici ar fi următoarea: sistemul Ryzen testat de mine poate duce gaming, dar nu e creat pentru asta. Îți va rula cele mai noi titluri, fiind ajutat de o placă grafică de ultimă generație, chiar dacă nu ți le va rula la un număr record de FPS-uri sau la setările absolut maxime.

Prețul sistemului, al procesorului și câteva concluzii

Ziceam, pe la începutul articolului, că prețul sistemului testat de mine nu contează atât de mult și urmam să vă explic de ce. Adevărul este următorul: pentru a atinge performanțe similare, nu ai nevoie de o placă de bază atât de costisitoare, nici de 32GB memorie RAM sau de două SSD-uri și un HDD în RAID. Poți renunța cu ușurință la carcasa de 7.050 de lei și deja prețul coboară simțitor. Procesorul în sine are prețul de 2.550 de lei la Altex, aproximativ jumătate față de competitorul său direct (cel puțin pe partea de productivitate), adică Intel Core i7-6900K. Prețul celorlalte componente le găsiți în lista de mai jos.

Ca o concluzie: personal, mă bucur să văd că AMD a reușit, după atâta timp, să scoată un procesor cu adevărat competitiv din toate punctele de vedere. Din punct de vedere profesional, cred că acest procesor este unul foarte bine echilibrat, punând în balanță puterea și costurile pentru a da naștere unei bestii de birou și unei mașinării decente din punct de vedere al gamingului. Este procesorul cu care AMD poate recupera o parte din cota de piață pierdută pe parcursul ultimilor ani. Ryzen 7 1800x este promisiunea că AMD recuperează teren și că nu v-a mai rămâne în urmă, promisiunea că următoarele lansări ale companiei vor face și ele valuri în industrie.

Prețuri:

CPU – RYZEN 1800X – 2550 lei

MB – CROSSHAIR VI HERO – 1327

FAN – COOLER CPU ARCTIC AC LIQUID FREEZER 240 4X120MM – 428

MEM – 32GB DDR4 2666 GOODRAM – 1200

HDD – HDD TOSHIBA 2TB 7200RPM SATA3 64MB HDWD120UZSVA – 342

SSD – SSD GOODRAM CX300 240GB SATA III 2,5 RETAIL – 349

SVGA – VGA ASUS GTX 1080 8GD5X STRIX-GTX1080-A8G-GAMING – 2900

CASE – CARCASA IN WIN H-FRAME 2.0 1065W – 7050