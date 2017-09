Sharp ridică mizele cu televizoare și monitoare cu rezoluție 8K

În cadrul IFA 2017, la standul celor de la Sharp am descoperit atât un monitor, cât și un televizor, ambele cu rezoluție 8K.

A trecut vremea în care vorbeam despre standardul Full HD la viitor și așteptam să fie adoptat în cadrul televizoarelor, telefoanelor și monitoarelor, iar în scurt timp nu vom mai face asta nici în cazul standardului 4K. Din ce în ce mai multe dispozitive beneficiază de astfel de display-uri, așa că dacă vrem ceva mai bun, trebuie să mergem către 8K.

Producătorii sunt încă timizi în ceea ce privește lansarea de ecrane care să suporte o asemenea rezoluție, fie pentru că este prea devreme pentru ele, fie pentru că tehnologia nu este încă suficient de bine stăpânită. Asta nu înseamnă că nu există și temerari în acest domeniu, iar cei de la Sharp sunt unii dintre aceștia. Monitorul are diagonala de 27 de inci și display-ul are rezoluție 8K, sau 7680 x 4320 de pixeli, rezultând o densitate de 326 ppi. În plus, monitorul vine și cu o rată de refresh de 120Hz.

Toate bune și frumoase, până te uiți la monitor dintr-o parte: e cam la fel de gros pe cât un DEX, așa că probabil nu l-ai vrea pe birou. Tehnologia există, așadar, doar că trebuie rafinată până se ajunge la dimensiuni rezonabile.

Tot la Sharp am găsit și televizorul Aquos, cu diagonala de 70 de inci și tot cu rezoluție 8K. Din motive de neînțeles, cei de la Sharp fac reclamă televizorului spunând că ecranul oferă detalii pe care ochiul uman nu le poate vedea. Probabil de-asta nici nu avem fotografii cu el, nu că am fi uitat să le facem. Avem, în schimb, o imagine cu televizorul de 85 de inci, bazat pe tehnologia IGZO LCD, care vine tot cu rezoluție 8K.

Televizorul ar trebui să ajungă spre finalul anului în China și în Japonia, iar în februarie 2018 în Taiwan, ajungând în Europa în martie anul viitor. Deși nu a fost confirmat oficial vreun preț, mai multe surse vehiculează suma de 9.000 de dolari pentru televizor.