A apărut primul prototip de smartphone care are senzorul de amprente pe ecran

În ultimele luni s-a tot vorbit despre o nouă tehnologie de detecție a amprentelor în scopul deblocării unui smartphone. Dacă la început se zvonea că acest nou tip de senzor va debuta pe Samsung Galaxy S8, se pare că nu a mai fost cazul de așa ceva. Samsung s-a lovit de mai multe probleme încercând să implementeze această tehnologie pe terminalele lor și există o mare posibilitate să nu vedem senzor de amprentă pe ecran nici la Note 8.

Următorul pe listă, producătorul care trebuia să spargă gheața urma să fie Apple. Toate zvonurile duc către un iPhone 8 cu un ecran uriaș, fără margini, cu senzorul așezat sub sticla display-ului. Este foarte probabil ca aceste informații să se și concretizeze. Însă un producător mult mai mic decât cei doi giganți tech a captat luminile reflectoarelor prin primul senzor de amprentă funcțional, plasat pe ecran.

Qualcomm a dezvoltat o astfel de tehnologie și a lansat-o deja în cadrul MWC Shanghai. Ca să poată s-o prezinte cum trebuie, producătorul american a atașat-o pe un prototip de smartphone Vivo bazat pe Xplay6. Astfel, avem parte de primul terminal care să aibă senzorul de deblocare prin intermediul amprentei poziționat chiar pe ecran. În plus, prototipul funcționează chiar și atunci când e scufundat sub apă, ceea ce e cel puțin impresionant, notează Engadget.

Qualcomm a mai lanast în trecut un senzor tradițional de detecție al amprentelor, însă i-a preferat pe cei de la Xiaomi pentru a-l prezenta publicului. În acest an, au tot existat speculații care indicau Vivo ca fiind primul producător care să integreze senzorul pe ecran. Se pare că a fost vorba de o colaborare cu producătorul american de procesoare de mobil. Chiar dacă senzorul este funcțional, tehnologia nu este încă perfecționată. El este mai încet decât cel prezent pe terminalele Apple sau Samsung la momentul actual. Rămâne de văzut cum vor răspunde rivalii lui Vivo.