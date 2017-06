După îndelungi speculații în ceea ce privește senzorul de amprentă de pe Samsung Galaxy Note 8, se pare că s-a ajuns într-un final la o concluzie. Va trebui să ne obișnuim cu ideea că va mai trece cel puțin o generație de telefoane ale producătorului sud-coreean până să avem primul senzor de amprente care să fie amplasat sub sticla ecranului.

Dacă la început era vorba să avem un astfel de senzor chiar pe Galaxy S8 și S8+, se pare că Samsung nu a reușit să integreze tehnologia atât de rapid pe cât și-ar fi dorit. Note 8 ar fi trebuit să fie alesul, însă lucrurile nu au stat chiar așa. Samsung nu vrea să se grăbească și să implementeze un senzor biometric de securitate care să nu dea randamentul scontat, așa cum a fost cazul cu terminalele S8. Testele cu noua tehnologie nu îi satisfac pe deplin pe sud-coreeni, care vor renunța la ideea de a o implementa pe Samsung Galaxy Note 8.

Problema principală cu senzorul de amprente plasat sub ecran ar fi acuratețea acestuia. Pur și simplu nu funcționează pe cât de bine ar trebui și dă rateuri la foc automat. Spre deosebire de senzorul fizic, care transmite mici impulsuri electrice către deget pentru a-i schița un profil biologic, senzorul care ar urma să fie plasat sub ecran va face o poza de fidelitate ridicată degetului pentru a o compara apoi cu cea stocată în baza de date, la fiecare deblocare. În plus, se pare că zona de ecran pe care ar trebui să apeși ca să deblochezi Samsung Galaxy Note 8 ar rămâne vizibilă (mai strălucitoare) față de restul ecranului, ceea ce e inacceptabil.

Motivele evidențiate mai sus ar fi cele de care se lovesc atât Samsung cât și Apple în cursa pentru implementarea primului senzor de amprentă plasat sub sticla ecranului. Cele două mari companii nu au reușit până acum să dezvolte o tehnologie viabilă în acest sens, notează Slashgear.com.