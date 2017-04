Samsung Galaxy S8: Poți configura butonul Bixby pentru orice vrei

Samsung Galaxy S8 are un buton fizic dedicat pentru asistentul virtual Bixby, dar acesta poate fi configurat și pentru alte comenzi, în funcție de preferințe.

Despre butonul fizic dedicat pentru Bixby am scris încă de la apariția primelor zvonuri cu privire la acesta. Am fost sceptic cu privire la o astfel de adiție pe marginea telefonului, dar zvonurile au continuat în aceeași manieră și s-au materializat când au apărut primele imagini cu smartphone-ul. Într-adevăr, Samsung Galaxy S8 are un buton dedicat, doar că unii utilizatori consideră că acesta nu este foarte util.

Într-adevăr, utilitatea butonului se leagă de faptul că Bixby în sine nu este foarte performant, cel puțin momentan, fiind disponibil doar în două limbi. Din fericire, însă, acest buton nu va rămâne complet nefolosit, iar dacă aveți altă idee pentru configurarea lui, acum puteți face asta, cu relativă ușurință.

Câțiva utilizatori ai forumului XDA vorbesc despre metoda prin care poți schimba funcția butonului Bixby de pe Samsung Galaxy S8, pentru a lansa Google Assistant, sau orice altă aplicație vrei. Metoda se folosește de o aplicație denumită All in One Gestures, dar trebuie să mai parcurgeți și alți pași pentru o configurare corectă, aceștia fiind explicați detaliat aici.

Cel mai probabil, cei de la Samsung nu vor fi foarte fericiți când vor afla de existența unei astfel de posibilități, mai ales că s-a făcut multă reclamă pentru Bixby, asistentul fiind prezentat ca unul revoluționar. Din fericire, metoda de lucru nu implică root-area telefonului, astfel că sunt destul de puține șanse să se întâmple ceva care să prevină utilizatorii care doresc să schimbe funcția butonului, scrie theverge.com.

Samsung Galaxy S8 va fi disponibil începând cu 21 aprilie, dar dacă ați făcut o precomandă, îl veți putea avea mai repede.