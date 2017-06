Samsung Galaxy Note 8 va ieși pe piață abia la finalul lunii august, însă zvonurile despre el nu contenesc să curgă pe Internet. Ecranul lui Galaxy Note 8 va fi de 6,3 inci, mai mare puțin decât cel de la S8+, iar senzorul de amprentă plasat pe partea frontală se pare că nu funcționează așa cum vrea Samsung și va fi cel mai probabil mutat.

Samsung Galaxy Note 8 va arăta relativ similar cu Galaxy S8, doar că formatul clasic de Note este recunoscut ca fiind mai pătrățos și nu va avea colțurile rotunjite. Cele două terminale se vor diferenția în aceeași măsură în care se vor asemăna. Ecranul va fi unul generos, cu margini subțiri, astfel încât cei 6,3 inci vor părea și mai mulți. Display-ul nu se va compara cu unul de șase inci de pe un telefon obișnuit cu margini mai late, scrie ComputerBlog.ro.

De asemenea, se pare că Note 8 va avea și cameră foto duală care va fi folosită în premieră pe un terminal Samsung. Este interesant de văzut cum și unde vor echipa noua cameră foto, având în vedere că va exista și un senzor de amprentă pe spatele telefonului.

Senzorul de pe spate la Galaxy S8 este plasat lateral, lângă cameră. Cu o cameră duală, acest lucru nu va mai putea fi realizat, iar Samsung are două variante. Fie va amplasa senzorul fix pe mijloc, sub cameră, fie va opta pentru senzori de autentificare plasați pe laterala terminalului. Este destul de sigur de prezis că Samsung nu va renunța de tot la el.

În plus, Samsung are nevoie de noi soluții de autentificare. Senzorul oval de pe partea frontală este mai greu de utilizat și dă rateuri frecevent, în timp ce la Huawei și iPhone eșecurile sunt foarte rare. La iPhone nu recunoaște amprenta decât în cazuri extrem de rare, iar la Huawei merge foarte bine în mai toate situațiile și are o viteză excelentă de deblocare.