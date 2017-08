Samsung Galaxy Note 8: Au apărut primele imagini reale cu telefonul

După ce am avut parte de imagini render cu viitorul Samsung Galaxy Note 8, e timpul să vedem și primele fotografii reale cu următorul telefon de top al companiei.

Știm deja de ceva vrem care vor fi specificațiile viitorului Samsung Galaxy Note 8, iar singurele modificări care ar putea să apară sunt destul de mici. Dincolo de asta, n-am putut vedea până acum imagini reale cu smartphone-ul, dar acum au apărut și fotografii cu noul dispozitiv.

Într-adevăr, nu avem parte de foarte multe noutăți în cadrul fotografiilor, deoarece imaginile render de până acum au fost destul de corecte în ceea ce privește designul telefonului. Observăm că și Note 8 are parte de funcția Always On Display, care își păstrează utilitatea de pe S8, incluzând butonul home pornit în permanență. Asta ne trimite cu gândul și la faptul că smartphone-ul ar putea avea butonul sensibil la presiune.

Și noul S Pen apare în imagini, iar acesta ar urma să fie identic cu cel de pe Note 7. Mai exact, sursa imaginilor susține că la capitolul hardware va fi similar, oferind 4096 de nivele de sensibilitate la presiune, dar și posibilitatea de folosire a stylus-ului când telefonul este scufundat sub apă.

Telefonul vine cu un ecran Infinity, similar cu cel de pe Galaxy S8, doar că noul display este ceva mai mare, având o diagonală de 6,3 inci și rezoluție de 2960 x 1440 pixeli, la un raport de aspect de 18,5:9.

Varianta pentru piața din SUA a telefonului va avea procesorul Snapdragon 835, în vreme ce restul lumii se va bucura de procesoarele Exynos 8895. De asemenea, smartphone-ul vine cu 6GB de RAM, un upgrade față de cei 4GB disponibili pentru modelul S8. Acesta ar urma să aibă 64GB de spațiu de stocare, la care vei putea adăuga și un card microSD.