Samsung Galaxy Note 8 este dezvăluit chiar de către producător

Samsung Galaxy Note 8 a fost dezvăluit, mai mult sau mai puțin accidental, chiar de către companie, prin intermediul unei postări efectuate pe Twitter.

Tweet-ul despre care vorbim a apărut pe contul Exynos al companiei, care oferă informații cu privire la divizia de procesoare a Samsung. În imaginea asociată mesajului, putem vedea un smartphone care ne amintește de Samsung Galaxy S8, dar care ne trimite mai mult cu gândul către Samsung Galaxy Note 8.

Deși ar putea părea un accident, tweet-ul nu a dispărut până acum, astfel că ne putem imagina că e vorba despre o reclamă mascată planificată de către Samsung. Telefonul nu arată ca alte modele care ar fi planificate pentru lansare de către companie și nici nu este vorba de S8.

Do what you want. #Exynos will get things done. Learn more about #Exynos8895: https://t.co/xjBw74E39o pic.twitter.com/zzxH7NE3QU

— Samsung Exynos (@SamsungExynos) July 13, 2017