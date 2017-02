Samsung Galaxy A3 și A5, lansate oficial pe piața din România

Samsung a anunțat lansarea în România a celor mai noi modele din seria Galaxy A, adică https://playtech.ro/2017/noua-gama-samsung-galaxy-vine-cu-rezistenta-la-apa-si-praf/, anunțate în cadrul CES 2017.

Noua serie prezintă o cameră îmbunătățită, un design stilat și o serie de beneficii importante în utilizarea de zi cu zi. Acestea sunt disponibile în România în două versiuni: Galaxy A5 cu ecran de 5,2” și Galaxy A3 de 4,7”. Designul noii serii Galaxy A este specific produselor premium Samsung, având o ramă de metal și sticlă 3D pe partea din spate.

Noua serie Galaxy A dispune de cameră foto îmbunătățită. Cu o rezoluție de 16 megapixeli a camerei frontale, A5 2017 permite realizarea selfie-urilor clare, chiar și atunci când acestea sunt făcute în condiții de luminozitate redusă. Interfața camerei este mai accesibilă, permițând utilizatorilor să schimbe rapid modurile de fotografiere sau filtrele, iar realizarea de selfie-uri este mult mai ușoară. Apasând oriunde pe ecran, datorită butonului mobil al camerei, poți realiza un selfie la rezoluție ridicată. Mai mult decât atât, cu ajutorul autofocus-ului precis, camerele sunt acum mult mai stabile.

Noile Galaxy A aduc o serie de beneficii importante în utilizarea de zi cu zi. Pentru prima dată, seria Galaxy A oferă rezistență la apă și praf certificată prin standardul IP68, astfel că smartphone-urile pot fi utilizate aproape oriunde, fie la sală, pe plajă, în ploaie sau într-un mediu cu mult praf.

Una din funcțiile practice ale noilor smartphone-uri Galaxy A este Always on Display. Această funcție practică permite utilizatorilor să fie la curent cu cele mai importante notificări și sa le poată verifica, fără să atingă dispozitivul, câștigând timp și economisind baterie.

Performanța bateriei a fost îmbunătățită, oferind o autonomie mai mare. Așadar, utilizatorii au acum posibilitatea de a rămâne mai mult timp conectați. În plus, funcția de încărcare rapidă le permite să își încarce dispozitivul mai rapid ca până acum, la capacitate maximă. De asemenea, noile Galaxy A sunt echipate cu un port USB Type-C reversibil, ce ușurează conectivitatea.

Samsung Galaxy A5 are un display full HD de 5,2 inch, procesor octa-core de 1,9Ghz, 3GB memorie RAM și baterie de 3,000 mAh cu încărcare rapidă. Camerele foto sunt ambele de 16MP și butonul de Home funcționează pe post de senzor de amprentă.

Samsung Galaxy A3 are un display HD de 4,7 inch, procesor octa-core de 1,6Ghz și 2GB memorie RAM. Bateria este de 2,350 mAh, camerele foto sunt de 13, respectiv 8MP, și spațiul de stocare este de 16GB, extensibil prin card microSD.

„Noile smartphone-ul Galaxy A 2017 aduc utilizatorilor cele mai avansate funcții ale seriei Galaxy, îmbinând design-ul premium cu funcțiile preferate ale utilizatorilor. Rezistența la apă și praf, camera foto avansată și design-ul stilat fac din noile smartphone-uri un must have pentru pasionații de selfie-uri care vor să se bucure de cele mai avansate produse”, a declarat Cristian Cojocaru, Head of Telecom Samsung Electronics România.

Compania nu a spus la ce preț vor ajunge aceste dispozitive pe piața românească.