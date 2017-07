Primul meu calculator, cumpărat după lungi insistențe pe lângă părinți, în anul 2000, a fost o bijuterie. Țin minte și acum performanța procesorului de ultimă generație Pentium 3 de 1000 de MhZ, toți cei 32 de MB de RAM de pe placa video, dar și cei 30 de GB spațiu de stocare. Venise dotat cu Windows 98 și era mașinăria perfectă pentru jocurile vremii. Cine s-ar fi gândit că aproape două decenii mai târziu aveam să țin în buzunar un telefon care să fie mai performant, din toate punctele de vedere, decât acel PC? Samsung DeX îți transformă telefonul Samsung Galaxy S8 într-o veritabilă unitate centrală de calculator.

Lumea pur și simplu nu mai petrece atât de mult timp pe desktop. Dacă n-ar fi locul de muncă, unde e mai multă nevoie de așa ceva, aproape toți utilizatorii și-ar petrece timpul exclusiv pe telefon, laptop sau tabletă. Samsung vrea să găsească o punte de mijloc. Lansat odată cu Galaxy S8, Samsung DeX (Desktop Experience) vrea să se folosească de terminalul menționat pentru a îl trasforma într-un fel de unitate centrală. Puterea lui de procesare permite acest lucru, iar DeX transformă sistemul Android 7.0 Nougat într-unul care aduce foarte mult cu OS-ul Linux de pe desktop. Samsung DeX este un dock în care îți așezi S8-ul pentru a putea lucra în regim normal.

Poți lucra optim și productiv cu Samsung DeX?

Am avut ocazia să butonez puțin sistemul patentat de Samsung. Nu este o idee rea deloc, însă mai are nevoie de ceva cizelări. Multe dintre aplicațiile telefonului au versiuni suportate de desktop ceea ce înseamnă că nu vei avea probleme cu rezoluția. În plus, vei putea utiliza chiar și YouTube pentru a urmări video-uri în format 4K. Suita Office este și ea disponibilă, astfel că Samsung DeX se adresează și mediului de business. Compania sud-coreeană vrea să te facă să renunți la desktop și la laptop în favoarea dock-ului portabil. Practic, telefonul mobil S8 va deveni singura unealtă de care vei avea nevoie pentru a lucra sau pentru a te distra. Dock-ul se conectează cu ușurință la orice display.

Pe lângă Samsung DeX, vei avea nevoie și de un mouse și o tastatură. Asta ca să nu mai vorbim de un terminal S8. Sistemul se mișcă binișor atât timp cât nu efectuezi task-uri complexe, însă lasă puțin de dorit când vrei să faci multitasking. Depinde ce vrei. Dacă scopul tău este de a găsi o alternativă la laptop, ai nimerit bine. Dacă vrei un desktop ceva mai ofertant trebuie să te orientezi către un sistem mult mai puternic. Până la urmă, nu ar fi chiar atât de rău să ai un DeX acasă și unul la birou. Liantul ar fi doar telefonul mobil, care îți va permite să fii mult mai flexibil. Însă aici, repet, totul depinde de preferințele utilizatorului.

Samsung DeX: Ce porturi găsim pe el?

Porturile micului dock sunt și ele destul de variate. Avem aici un HDMI folosit pentru conectarea la orice fel de display sau TV care să suporte așa ceva, două USB 2.0 tradiționale, pentru conectarea perifericelor, dar și un USB Type-C pentru cuplarea la sursa de energie. Poate cel mai interesant, avem și un port Ethernet RJ-45 care permite DeX-ului să se conecteze la rețele securizate, precum cele din mediul business. Dacă stau să mă gândesc, Samsung DeX are porturi mai multe și mai variate decât multe ultrabook-uri de ultimă generație. Ceea ce nu e deloc un lucru rău.

Nu am rămas neapărat impresionat de Samsung DeX, ci mai degrabă de ideea din spatele lui. Este doar primul pas către un viitor în care smartphone-ul va fi singura unealtă digitală de care vei avea nevoie. Să ne imaginăm doar situația în care ceilalți producători vor lua și ei în calcul dezvoltarea unor dock-uri de tipul DeX, iar pc-urile și laptopurile tradiționale vor fi ușor-ușor înlocuite. Cum ar fi? Bine sau rău?

Dacă ești tentat de ideea de Samsung DeX și deții un terminal S8 ai putea dori să-l încerci. Poți achiziționa micul dock care e compatibil cu Galaxy S8 și S8+ de AICI sau de AICI.