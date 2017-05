Roger Moore: rolurile care l-au consacrat, de la Sfântul la James Bond

Roger Moore este unul dintre cei mai faimoși actori care și-au pus amprenta asupra istoriei cinematografiei, cu o contribuție semnificativă în filmele cu James Bond, dar și cu alte câteva roluri consacrate.

Roger Moore a fost un actor englez care a fost foarte apreciat în principal pentru rolul său în postura lui James Bond, jucând în șapte filme de renume global, dar și pentru rolul principal jucat în serialul Sfântul (The Saint).

Viața lui Roger Moore capătă rapid un renume internațional, acesta având peste 70 de ani de vechime în domeniul cinematografiei și făcându-și apariția în peste 50 de filme și seriale TV în timpul vieții sale. În acest articol vrem să rememorăm talentul actoricesc și artistic al acestuia și vă enumerăm unele dintre cele mai răsunătoare pelicule care și-au făcut apariția pe marile ecrane și care au rămas în mintea noastră până astăzi.

Cele mai renumite filme cu Roger Moore: Live and Let Die

Live and Let Die (1973) este al optulea film din seria James Bond care este creat de Eon Production, dar este primul film în care Roger Moore își face apariția din postura agentului secret. Pelicula este creată după cartea cu același nume, a lui Ian Fleming. Creația cinematografică îl aduce în prim plan pe agentul 007 care este trimis pentru a opri activitatea unui magnat al drogurilor. Bond investighează moartea a trei agenți secreți britanici, iar în decursul investigației sale este imersat în lumea complicată a gangsterilor cu care se „luptă” pentru a pune capăt schemei complexe a baronului.

Creația, care este unul dintre cele mai renumite filme cu Roger Moore, se îndepărtează de desfășurarea obișnuită a filmelor cu James Bond (cu acțiunea centrată pe existența unui super-răufăcător) și întreaga desfășurare a acțiunii are ca problemă centrală traficul de droguri.

The Saint (Sfântul)

Roger Moore a devenit cunoscut prin intermediul rolului principal din Sfântul, un serial TV din 1962-1969. Acesta joacă rolul unui escroc care avea misiunea e a-i fenta și de a fura de la bogații corupți. Pelicula devine o portretizare a unui Robin Hood din zilele moderne. Acesta fură de la criminalii înstăriți și păstrează el toate bunurile și, de cele mai multe ori, reușește să îi aducă în fața justiției pentru a-și primi pedeapsa bine meritată.

Cele mai renumite filme cu Roger Moore: The Persuaders!

The Persuaders este un serial TV care își face apariția pe marile ecrane în 1971 și capătă fără întârziere un renume internațional, fiind încununată cu multe premii în Spania, Australia, Germania și Franța. În mare, creația cinematografică preia o serie de idei din Sfântul, dar le dă un nou suflu și nu e de mirare că a rămas multă vreme în memoria creatorilor de filme europene.

În cadrul filmului, două lumi se vor ciocni, cea a gentlemen-ului englez, Lord Brett Sinclair, și a americanului Danny Wilde care își vor uni forțele pentru a îndrepta răul din lume și pentru a-i proteja pe cei inocenți.

Cele mai renumite filme cu Roger Moore: Octopussy

Octopussy (1983) este cel de-al 13-lea film din seria James Bond și al șaselea în care activează Roger Moore în postura agentului secret. Creația cinematografică este inspirată de o povestire scurtă a autorului Ian Fleming, dar scenariul filmului este în mare măsură original. Și de această dată scenariul îl aduce în prim plan pe James Bond care are misiunea de a investiga o operațiune internațională de contrabandă cu bijuterii.

Octopussy este unul dintre cele mai renumite filme cu Roger Moore și a primit numeroase aprecieri de la critici de-a lungul vremii, rămânând până astăzi în memoria colectivă a pasionaților de filme din colecția James Bond.

The Spy Who Loved Me

The Spy Who Loved Me, apărut în 1977, este al zecelea film cu spioni din seria James Bond și al treilea în care Roger Moore își face apariția. Scenariul peliculei implică un megalomaniac retras, pe nume Karl Stromberg, care plănuiește să distrugă lumea și să dea naștere unei noi civilizații sub mare. În acest context, agentul 007 face tot ce îi stă în putință pentru a-l opri pe acest răufăcător.

Pelicula include numeroase elemente care se regăsesc în celelalte filme din seria James Bond (iar aici puteți arunca o privire asupra celor mai impresionante mașini care și-au făcut apariția în James Bond), dar, cu toate acestea, ne surprinde în mod plăcut de măiestria cu care fiecare plan este pus în scenă.