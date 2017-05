Rezultate EUROVISION 2017: Portugalia câștigă, România este pe locul șapte

Eurovision 2017 tocmai s-a finalizat cu Portugalia pe prima poziție, urmată de Bulgaria și Moldova. De altfel, Portugalia a fost în topul țărilor participante încă de la primele rezultate Eurovision 2017, date de juriu.

România a încheiat concursul EUROVISION 2017 pe locul șapte, ceea ce este foarte important că ne aflăm printre primii zece clasați. Frumoasa răsturnare de situație pentru țara noastră a venit ca iurmare a votului dat de public, după ce juriul ne-a lăsase în a doua parte a clasamentului. Oricum, am observat o diferență foarte mare între aprecierile juriului și cele ale publicului la această ediție Eurovision.

Rezultate Eurovision 2017

Iată mai jos toate prestațiile participanților:

EUROVISION 2017: Concurenții

Să începem cu România, care a urcat a 20-a pe scenă, și continuăm cu ceilalți concurenți, în ordinea intrării pe scenă.

Ilinca ft. Alex Florea – Yodel It!



Finala Eurovision 2017 a fost deschisă de Israel – IMRI, I Feel Alive

A urmat Polonia – Kasia Moś – Flashlight



Apoi Belarus – Naviband – Story of my Life



Austria – Nathan Trent – Running on Air



Armenia – Artsvik – Fly With Me



Olanda – OG3NE – Lights and Shadows



Moldova – Sunstroke Project – Hey Mamma



Ungaria – Joci Pápai – Origo



Italia – Francesco Gabbani – Occidentali’s Karma



Danemarca – Anja – Where I Am



Portugalia, a cărei prestație a fost foarte lăudată, inclusiv pe canalele sociale, unde au fost apreciați tocmai pentru lipsa dansatorilor și a unei regii care să distragă atenția de la cântare.



Azerbaidjan



Australia



Grecia – Demy – This is Love



Spania – Manel Navarro – Do It For Your Lover



Norvegia – JOWST – Grab The Moment



Marea Britanie – Lucie Jones – Never Give Up On You



Cipru – Hovig – Gravity



Apoi a urmat România, vedeți clipul sus.

Germania – Levina – Perfect Life



Ucraina – O.Torvald – Time



Belgia – Blanche, care are numai 17 ani, a cântat City Lights.



Suedia – Robin Bengtsson – I Can’t Go On



Franța – Alma – Requiem