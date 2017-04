Cu toate că The Fate of the Furious păstrează aceleași linii de acțiune, introduce și elemente noi care ar putea fi surprinzătoare pentru unii dintre fanii seriei.

Al optulea film din seria The Fast and the Furious ne aduce un peisaj schimbat, în care Paul Walker nu mai face parte din ”familie”, în urma tragicului eveniment din 2013, dar asta nu înseamnă că Brian a dispărut complet. Acesta se va întoarce, într-o altă formă, și în cel mai nou film, reîntregind, cumva, echipa.

The Fast and the Furious păstrează nota deja tradițională a curselor de mașini la limita imposibilului, doar că de data aceasta observăm o schimbare în tema abordată. Avem de-a face cu hackeri, cu sisteme avansate de urmărire, cu arme cu puls electromagnetic, cu arme nucleare și cu o echipă care pare să se transforme într-o veritabilă gașcă de eroi. Într-adevăr, se pare că filmul cu numărul opt merge într-o direcție nouă, încercând să țină pasul cu realitățile cu care începem și noi să ne confruntăm.

Astfel, asistăm în primul rând la o schimbare în ceea ce privește atitudinea lui Dominic față de restul familiei, inclusiv față de soția sa. Acesta este pregătit să-i trădeze pe toți cei din jurul său atunci când apare în peisaj un nou personaj, Cipher, o femeie pusă pe rele și care pare să aibă resursele necesare pentru a-și atinge scopurile. L-a adus pe Dom de partea ei în doar câteva clipe și continuă să-l aibă alături până ce lucrurile se precipită, iar situația se întoarce împotriva ei. Până atunci, însă, observăm cât de multe lucruri este dispusă Cipher să facă, atât pentru a ajunge la obiectivele sale, cât și pentru a-l ține pe o lesă cât mai scurtă pe Dom, care nu prea are de ales.

Ca de obicei, n-am să intru foarte mult în detaliile cu privire la poveste, pe care vă las s-o descoperiți, fie doar și pentru a judeca după bunul plac dacă direcția în care s-a îndreptat povestea odată cu primul film care marchează debutul unor capitole fără prezența lui Paul Walker (aici exclud Tokyo Drift, din motive lesne de înțeles). Este Dom în stare să trădeze? Sunt Letty și restul echipei pregătiți să-i țină piept celui mai puternic adversar de până acum?

Acțiunea din The Fate of the Furious poate fi, într-o oarecare măsură, previzibilă. Vorbim totuși despre o serie de filme în care șoferii fac diverse cascadorii nebunești cu mașinile exotice pe care le conduc, fără prea multe repercursiuni. Al optulea film din serie nu se dezminte și continuă această tradiție, iar pe măsură ce evoluează povestea, lucrurile se schimbă de la ”ține-mi berea și fii atent la asta” spre ”iar acum o să călărim un submarin rusesc?”, o situație necesară pentru a ne ține în priză. Debutul ne duce într-o cursă obișnuită, ”ca pe vremuri”, în care descoperim că Dom încă are ce-i trebuie.

Povestea ni-i aduce față în față pe Luke Hobbs (Dwayne Johnson) și pe Deckard Shaw (Jason Statham), care abia așteaptă prima ocazie pentru a-și rezolva problemele, în stilul în care ne-am aștepta de la cei doi actori. Firește, unde sunt The Rock și Jason Statham, unde îl adăugăm și pe Vin Diesel, e clar că se lasă cu bătăi destul de bune, pentru condimentarea scenariului din The Fate of the Furious cu scene de acțiune. Vin Diesel interpretează, însă, un Dominic rece și foarte gânditor cu privire la ceea ce face, în timp ce Luke și Deckard se întrec în glume despre care dă mai tare cu pumnul, pentru izul de comedie necesar filmului. Și restul personajelor au timp să-și etaleze calitățile, mai ales când vine vorba de lucru în echipă, fie împotriva lui Dom, fie alături de el.

Cascadoriile sunt la mama lor acasă, filmul debutând cu o cursă pe care, într-adevăr, mașina condusă de Dominic nu ar avea nicio șansă să o câștige; dar, așa cum chiar el ne-o spune, contează șoferul. Această cursă clasică ne trimite către o serie de urmăriri din ce în ce mai spectaculoase, cu mașini și mai spectaculoase. Descoperim, totodată, care sunt pericolele vehiculelor inteligente din ziua de azi, dar despre asta detaliez un pic mai jos. La final, pentru că lucrurile nu se pot termina cu bine dacă nu ai parte de cea mai nebunească urmărire cu mașini, avem de-a face cu un submarin cu arme nucleare care se ia la întrecere cu mașinile protagoniștilor. Asta deja mă pune pe gânduri cu privire la ce vom vedea în Fast and Furious 9.

The Fate of the Furious introduce o serie de elemente care fac trimiteri la progresele tehnologice și la pericolele asociate cu acestea. Cipher are un hacker bun la toate, care este capabil să spargă sistemele a câteva sute de automobile inteligente dintr-o anumită zonă, pentru a prelua controlul asupra acestora și a le transforma în veritabile kamikaze. De asemenea, același hacker este capabil să supravegheze o țintă dată cu ajutorul unor camere de supraveghere de pe stradă, cum ar fi camera unui bancomat. Sistemul de urmărire ”deținut” de Cipher este, de asemenea, unul extrem de avansat, care îți arată rapid și cu exactitate locul în care se află cel pe care-l cauți ca să-l tragi la socoteală. Avem de-a face și cu pericolele unui antagonist maniac, care are deja o armă cu puls electromagnetic în dotare și care e gata să preia în arsenal și rachete nucleare.

Merg lucrurile cam departe de data aceasta? Poate. Merg într-o direcție bună? Probabil e prea devreme ca să judecăm după primul film în care nu apare Paul Walker, având în vedere că putem aștepta liniștiți deja următoarele filme, pregătite pentru 2019 și 2021. Cert e că The Fate of the Furious a fost un succes încă de la lansare, iar dacă sunteți fani ai seriei, nu e o decizie deloc rea să vedeți cum și pe unde îi poartă aventurile pe eroi, într-o aventură globală. Dacă nu sunteți la curent cu istoricul seriei, însă, mai bine dați o șansă filmelor anterioare și apoi mergeți la cinema și pentru acesta. S-ar putea să vă prindă cursele de mașini.