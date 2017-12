REVIEW – AOC PDS241, un monitor care îmbină eleganța și simplitatea cu performanța

Dacă ți-ar plăcea să îmbini calitatea imaginii cu un design elegant, atunci monitorul AOC PDS241 e modelul pe care trebuie să-l ai pe birou.

Cu AOC am mai avut o întâlnire acum ceva timp, însă atunci am avut ocazia să testez un monitor de gaming cu o rezoluție generoasă, de 35 de inci. De data asta am folosit un monitor ceva mai mic și mai simplu, dar totodată mai elegant.

Numele PDS241 ar putea să nu-ți spună foarte multe, însă dacă iei în calcul și designul monitorului, ai șanse mari să-ți dai seama că e ceva special la mijloc. Într-adevăr, monitorul pe care l-am avut pe birou pentru review e rodul unui prim parteneriat între AOC și Porsche Design. Nu e nimic țipător în ceea ce privește designul, nu ai niciun logo imens lipit pe undeva, însă îți dai seama că nu e un simplu design.

Standul monitorului AOC PDS241 e metalic și destul de simplu construit, iar dacă ești în căutarea unui amestec de eleganță și minimalism, s-ar putea ca modelul de aici să fie ce trebuie. Totodată, ar trebui să știi că standul are și un dezavantaj, pentru că nu permite ajustarea spre stânga sau spre dreapta a monitorului. Tot ce poți face e să ajustezi monitorul pe verticală.

La capitolul specificații, monitorul stă destul de bine, însă e destul de clar că este un produs ideal pentru cei care caută ceva cât mai simplu. Monitorul are doar două mufe pe care să le folosești. Una dintre ele este o mufă mini-HDMI, ascunsă discret în piciorul standului, iar cea de-a doua este o mufă de căști, pe care o găsești pe partea de jos. mufa mini-HDMI asigură atât transmiterea imaginii, cât și oferirea de energie electrică, conectându-se mai departe la un acumulator, din care vor pleca un cablu HDMI standard și un cablu de alimentare.

Calitatea imaginii nu lasă de dorit, datorită panoului IPS LED. Rezoluția e de 1.920 x 1.080 pixeli, fiind suficientă pentru diagonala de 24 de inci a panoului. Monitorul poate oferi o luminozitate maximă de 280 cd/ m2, mai mult decât suficientă pentru activitățile de zi cu zi. Acuratețea culorilor e destul de bună: nu se compară cu cea a unui monitor profesional pentru editări foto, de exemplu, dar poți face astfel de ajustări fără probleme, dacă ai nevoie.

Un alt avantaj al monitorului este că display-ul este acoperit cu un strat anti-glare, pe care îl apreciez întotdeauna. Astfel, chiar și în condiții de iluminare directă, tot vei vedea clar ce este afișat pe ecran. La capitolul plusuri trebuie menționat și aspectul monitorului din profil, panoul fiind extrem de subțire în partea de sus. Subțiri sunt și bezelurile, care îți oferă o experiență de utilizare premium.

Minimalismul are și el dezavantajele sale: ai un singur buton prin care să controlezi întregul meniu al monitorului, iar acest mod de lucru îți va da bătăi de cap, cel puțin până te obișnuiești. Din fericire, ai șanse foarte mari să fii mulțumit cu setările standard, astfel că vei putea evita contactul cu meniul și cu singurul buton de control.

Per total, monitorul AOC PDS241 e ceea ce îți trebuie dacă ești în căutare de simplitate, din toate punctele de vedere. Nu trebuie să ajustezi setările predefinite, astfel că imaginea arată bine din start. Nu trebuie să înșiri cabluri pe birou, deoarece la monitor vei conecta doar unul singur. Poate unora le vor lipsi porturile Display Port sau VGA, însă un conector HDMI mi se pare suficient. Imaginile arată bine pe monitor, care are o dimensiune numai bună pentru birou.