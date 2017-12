REVIEW: AOC AGON AG352QCX – Monitorul de gaming care te face parte din acțiune

Dacă ai rezolvat cu unitatea pentru un PC de top, atunci un monitor de gaming îți mai trebuie, iar AOC AGON AG352QCX e un model numai bun de pus pe birou.

Trecerea către monitorul de gaming AOC AGON AG352QCX a fost un adevărat salt, cu toate că am avut în față alte câteva monitoare generoase în săptămânile anterioare acestuia. Modelul pe care l-am testat este imens, având o diagonală a ecranului de 35 de inci, sau 88,9 centimetri, dacă e să fim riguroși, fără să rotunjim.

Ar fi greu să spun că doar diagonala e un punct forte al monitorului, din punct de vedere al caracteristicilor fizice. Mai degrabă e vorba de un triunghi în care diagonala este unul dintre vârfuri. Un al doilea vârf este raportul de aspect de 21:9, pe care îl găsesc din ce în ce mai plăcut pentru monitoare, tot așa cum sunt atras de telefoanele cu ecrane 18:9 (sau chiar 18,5:9, în cazul Samsung). 16:9 e ok, dar parcă nu mai e la fel de satisfăcător ca atunci când se războia cu 4:3.

Cel de-al treilea punct forte al monitorului este curbura ecranului. Când ai de-a face cu o diagonală atât de mare, ar fi ciudat să ai parte de un ecran plat; curbura îți asigură un grad de imersivitate ceva mai sporit, așa că vei aprecia gamingul (și nu numai) la alt nivel.

Chiar dacă e deja evident, voi fi și mai explicit: monitorul e uriaș, așa că asigură-te că ai un birou suficient de încăpător pentru acest, dar și că stai la o distanță suficient de mare de el. Dacă te așezi prea aproape, mai mult te vei chinui să vezi tot ce e pe ecran. Asamblarea poate fi făcută chiar și de o singură persoană, dacă ești ceva mai îndemânatic. Suportul în formă de trepied e destul de stabil, însă întregul ansamblu e destul de greu și poate și puțin dificil de manevrat, pentru că nu știi exact de unde să-l apuci ca să-l ridici.

AOC AGON AG352QCX are o rezoluție potrivită pentru dimensiunea panoului, cea nativă fiind de 2.560 x 1.080 de pixeli. Nici rata de împrospătare nu dezamăgește. În cazul setărilor standard, ai de-a face cu o rată de refresh de 144 Hz. Cu toate acestea, monitorul reușește să ducă până la 200 Hz, dacă te joci cu setările, doar că va trebui să compensezi printr-o reajustare a culorilor. Am jucat Call of Duty: World War II pe monitor, însă am fost nevoit să mă limitez la setările obișnuite. Cu toate că jocul vede și opțiunea de 200 Hz, nu a vrut sub nicio formă să funcționeze astfel. La 144 Hz, în schimb, n-am văzut vreo problemă și counterul din Steam mi-a arătat valori de peste 130 fps, ajungând de multe ori la valori de peste 140.

O problemă, în schimb, apare când vrei să dai alt-tab în joc și să ajungi la desktop. De cele mai multe ori, m-am trezit că monitorul nu vrea să coopereze și îmi afișează sec ”no signal”.

Monitorul vine cu un mic controller cu ajutorul căruia poți accesa meniul, care are destul de multe opțiuni pentru o personalizare completă a experienței. Luminozitatea ajunge la 260cd/m2, doar că la maximum e cam mult, având în vedere dimensiunile monitorului. Tot la valori înalte și în scene întunecate vei putea observa o oarecare lipsă a uniformității luminozității.

Ca bonusuri pentru AOC AGON AG352QCX ar trebui menționate cele șase benzi luminoase pe care le poți colora în roșu, verde, albastru sau pe care le poți opri complet. De asemenea, ai la dispoziție și o boxă de 5W, care se aude bine, dar care l-ar face mai fericit degrabă pe un prieten care stă în spatele monitorului.

AOC AGON AG352QCX este creat îndeosebi pentru compatibilitatea cu plăcile video Radeon, fiind ideal pentru tehnologia AMD FreeSync. Asta înseamnă că dacă ai o placă vide NVidia, funcția G-Sync nu-ți va fi utilă.

Am fost plăcut surprins să descopăr cât de mulți conectori are monitorul. Ai la dispoziție conectori Display Port, HDMI, MHL și chiar VGA. De asemenea, monitorul are conectori de 3,5mm pentru căști și microfon, dar și două porturi USB de ieșire.

Per total, monitorul de gaming AOC AGON AG352QCX este o variantă destul de bună dacă vrei un display generos și imersiv. Totodată, e o variantă destul de bună chiar și pentru munca de birou, mai ales dacă trebuie să ai mai multe lucruri la vedere simultan. Lucrez cu trei taburi deschise simultan pe ecran și fiecare dintre ele e suficient de încăpător pentru toată informația relevantă. Modelul actual și altele din gama AOC pot fi găsite AICI.