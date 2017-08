Lenovo Yoga 720: Un ultraportabil 2-în-1 care poate fi o soluție de top, dar nu perfectă [PLAYTEST]

Laptopurile ultraportabile devin indispensabile dacă ai nevoie de un notebook pe care să-l ții în rucsac fără să simți că ai o povară în spate, iar Lenovo Yoga 720 este una dintre soluțiile pe care te poți baza.

Am avut ocazia să testez laptopul ultraportabil Lenovo Yoga 720, care nu doar că e mai mic decât multe manuale școlare trecute, prezente și viitoare, dar e și 2-în-1, așa că l-am putut pune la treabă nu doar când a fost vorba de muncă, ci și de relaxare. Laptopul e bun, își face treaba destul de bine, dar are și câteva lucruri care ar putea fi mai bune.

Componente de top, dimensiuni extrem de reduse

Voi trece repede în revistă specificațiile cheie ale laptopului, începând cu ecranul Full HD cu diagonala de 13,3 inci, care se bazează pe o placă video integrată, Intel HD Graphics 620. Procesorul i7-7500U, de 2,7GHz, dar și cei 16GB de memorie RAM îți dau siguranța că laptopul nu te va lăsa la greu, nici dacă-l pui la încercare cu ”prea multe” taburi în browser. Îl ajută și SSD-ul de 512GB, într-adevăr, așa că poți trece la treabă în doar câteva secunde după ce ai apăsat butonul de pornire. Toate sunt împachetate cât se poate de compact, într-o carcasă metalică, iar greutatea ultraportabilului 2-în-1 este de doar 1,3 kilograme.

Fiind deja obișnuit cu o tastatură clasică de laptop, am avut surpriza să descopăr că lucrurile sunt ceva mai diferite în cazul lui Lenovo Yoga 720. Din motive necunoscute mie, producătorii au ales un layout ușor ciudat pentru taste, după cum se vede și în imaginea cu tastatura, astfel că până te obișnuiești, vei mai apăsa pe altceva decât trebuie, iar cea mai mare problemă apare la împărțirea tastei Enter. În rest, după ce treci de acest hop, experiența de tastat este destul de plăcută.

N-am avut vreo provocare venită din partea laptopului când a fost vorba să lucrez pe el, mulțumită specificațiilor, iar ecranul FHD este ideal, chiar la diagonala de 13,3 inci. Dacă n-ai căști la îndemână, poți să asculți muzică pe boxele JBL cu Dolby Audio Premium, iar diferența față de boxele generice ale unui laptop obișnuit se aude.

Lenovo Yoga 720 nu vrea să fie deranjat când se încarcă

Lenovo Yoga 720 are și touchscreen, însă nu prea i-am găsit o mare utilitate, mai ales că l-am folosit în modul de laptop în cea mai mare din timp. În modul tabletă, am simțit că ecranul ar putea răspunde mai bine la comenzi; am descoperit că acestea nu sunt înregistrate mereu ușor sau precis.

Dacă peste mici probleme precum tastatura sau touchscreen-ul care nu e la fel de performant ca al unui telefon e ușor să treci, adevăratul test apare atunci când ții laptopul la încărcat. Având de-a face cu un notebook metalic, nu e greu să-ți dai seama că acesta se va încălzi foarte tare dacă îl folosești în timp ce se încarcă. Am fost nevoit să-l las chiar deoparte pentru că nu deranja doar la picioare, ci și la degete, atunci când scriam.

Dacă ești pregătit să sacrifici măcar o oră, dacă nu o oră și jumătate, din timpul tău pentru a lăsa laptopul să-și facă treaba singur, atunci te vei bucura de o autonomie destul de bună. Cu ecranul pornit la luminozitate aproape de maximum, cu o conexiune constantă la internet și cu destul de multe taburi deschise în browser, bateria ține suficiente ore încât să nu te gândești unde să te așezi ca să găsești o priză.

Per total, Lenovo Yoga 720 este un ultraportabil 2-în-1 pe care merită să-l ai în rucsac dacă ești în cutarea unui laptop performant, ușor de folosit și cu autonomie bună. Îl poți folosi și în modul de tabletă, dacă ai nevoie de astfel de funcții, dar e bine să-l lași în pace cât timp e la încărcat.