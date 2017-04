Freewheel Rider T2, singurul ”motor” de care ai nevoie în jungla urbană [PLAYTEST]

Freewheel Rider T2 este o trotinetă electrică rapidă și de cursă lungă pe care am testat-o cu entuziasm în ultimele zile. Mai jos găsești părerile noastre despre Frewheel Ride T2 și toate detaliile despre această trotinetă electrică.

Brandul Frewheel există pe piața noastră de ceva timp și s-a făcut remarcat aducând, în premieră pentru România, ”hoverboard”-uri, adică acele scutere electrice cu două roți și fără ghidon sau scaun pe care te deplasezi doar din schimbarea poziției picioarelor. Freewhile Rider T1 și T2 sunt primele trotinete electrice din oferta comerciantului, iar noi am testat vârful de gamă, adică T2.

Specificații și preț Freewheel Rider T2

Freewheel Rider T2 este o trotinetă electrică pentru adulți, având dimensiuni mari și suportând o greutate maximă de până la 120 de kilograme. Motorul este unul electric, puternic, de 300W, iar bateria este suficient de mare, având 6,45Ah.

Freewheel Rider T2 are trei trepte de viteză, iar trecerea dintr-o treaptă în alta se face prin intermediul bordului digital sau prin intermediul unei aplicații speciale. În prima treaptă, viteza maximă este de 10Km/h, în a doua treaptă se ajunge până la 20Km/h, iar treapta a treia te duce la un maximum de 30Km/h.

Roțile sunt de 8 inch și au aderență foarte bună pe majoritatea tipurilor de teren, iar frânarea se face printr-o frână de picior, amplasată ca la trotinetele clasice, sau printr-o frână de mână, electronică, care oprește roata din față, dar numai la viteze mici.

Trotineta se poate conecta la telefon (și la aplicația Freewheel) prin Bluetooth și tot prin Bluetooth poți reda muzică pe difuzoarele trotinetei. Surprins? Și noi am fost, dar îți vom spune mai multe despre asta curând. Gadgetul are și far, dar și stop, precum și un claxon.

Greutatea este de 10,8 kilograme, iar ghidonul se pliază peste platforma pe care îți ții picioarele, pentru a fi ușor de stocat și de cărat. Prețul este de 2.999 și o poți găsi AICI.

Freewheel Rider T2 – Experiența de utilizare

După cum ziceam mai sus, m-am plimbat câteva zile cu trotineta și am tras câteva concluzii în legătură cu folosirea unui astfel de vehicul într-un oraș veșnic aglomerat.

Inițial, eram sceptic în vederea folosirii unei trotinete pe trotuarele și străzile Bucureștiului, un oraș pe care îl iubesc din enorm de multe privințe, dar pe care îl urăsc din punct de vedere al calității drumurilor. Trotuare înguste, străzi denivelate și găurite, mașini parcate peste pistele de biciclete – lista poate continua. Sincer, mă gândeam că mai mult voi merge pe lângă trotinetă decât pe ea și nici nu visam să ating măcar 20Km/h, darămite 30. Ei bine, nu a fost cazul.

Experiența de utilizare a fost una foarte plăcută. E un gadget pe care îl înveți imediat, fără manuale de utilizare, fără ajutor din partea cuiva experimentat. Trotineta o pornești apasând pe butonul din bord și imediat îți va cere conectarea cu telefonul prin Bluetooth. Apoi, prin butonul ”mode” poți seta viteza maximă cu care vrei să mergi (pentru început, te sfătuiesc să pornești cu prima viteză sau cu a doua). Accelerația e pe ghidon, în partea dreaptă, și trebuie să o răsucești în jos pentru a activa motorul.

Motorul nu pornește dacă trotineta este pe loc, deci trebuie să-ți iei un mic avânt cu ea înainte de a răsuci accelerația. Când vrei să oprești, trebuie să dai drumul la accelerație și vei simți automat o frână de motor subtilă. Apoi, poți folosi frâna de pe spate, pentru a încetini și mai mult, iar frâna de mână o poți folosi când ai încetini suficient de mult, iar trotineta se va opri. Poți pune oricând piciorul jos pentru a te opri, dar să nu încerci să faci asta la viteze mari, pentru că riști să te rănești din cauza inerției.

Dacă e întuneric afară, poți aprinde farul LED, iar dacă vrei să fii sufletul petrecerii poți da play la muzică de pe telefon, iar difuzoarele puternice ale trotinetei vor începe să răsune. Este o funcționalitate care m-a surprins, atât prin volumul puternic al boxei integrate, cât și prin funcționalitatea în sine.

Când ai terminat plimbarea, apeși butonul de alimentare și gata.

M-am plimbat cu trotineta atât pe trotuare cât și pe străzi, pe drumuri netede, dar și pe piatră cubică sau pietriș. Este un vehicul foarte versatil care nu se împotmolește în orice denivelare și în orice pietricică, iar asta e bine.

Nu am carnet de conducere, iar asta înseamnă că folosesc metroul pentru a mă deplasa la serviciu. Pentru a ajunge de la Piața Iancului până la sediu, în Pipera, pierd mai mult de 40 de minute pe drum. Cu trotineta Freewheel Rider 2 am reușit să parcurg acea distanță în mai puțin de 30 de minute, circulând pe piste de bicicletă, trotuar și foarte puțin pe stradă. Cât mașinile stau împotmolite în trafic, tu treci pe lângă ele iar, în loc să stai cu ochii în ecran, te bucuri de zilele frumoase și de viteză, în aer liber.

Aplicația îți dă posibilitatea de a seta viteza, de a-ți verifica viteza, de a aprinde și de a stinge farul, dar și de a-ți cartografia cursele prin oraș. Acest lucru se face în modul ”Sport” unde vei afla viteza medie cu care te-ai deplasat, durata cursei, dar și traseul pe hartă.

Încărcarea se face de la o priză obișnuită, cu ajutorul unui adaptor special care se conectează la baza ghidonului. Dacă luminița de pe adaptor este roșie, înseamnă că trotineta încă se încarcă. Dacă este verde, înseamnă că acumulatorul este plin și o poți scoate la plimbare. Încărcarea completă durează numai două ore, iar asta îți garantează aproximativ 10Km parcurși la viteza a treia, cam 20Km parcurși cu viteza a doua și 30 de kilometri la viteza de 10Km/h.

Concluzii Freewheel Rider T2

Pentru deplasarea în oraș primăvara, vara și toamna (mai puțin în zilele ploioase), Frewheel Rider T2 este un gadget perfect. Te ajută să ajungi din punctul A în punctul B într-un timp scurt, îți permite să te distrezi, dar și să atragi instant priviri. Este mai mult decât un moft și, odată ce te obișnuiești să te deplasezi în acest fel, abia vei aștepta să fie iar vremea prielnică pentru a scoate din nou trotineta electrică din casă.