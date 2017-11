REVIEW: Doogee Mix, un telefon care vrea, dar care nu poate întotdeauna

Doogee Mix e un telefon care poate îți va părea cunoscut, dar dincolo de designul ”împrumutat”, vine și cu câteva lucruri proprii.

Dacă te apuci să faci o căutare de telefoane chinezești, vei avea surpriza să descoperi că sunt o mulțime de nume de care n-ai auzit, dar care produc tot felul de smartphone-uri cu specificații mai mult sau mai puțin bune. Chinezii reușesc să-ți aducă chiar și 6 GB de memorie RAM într-un telefon relativ ieftin, cum e și cazul lui Doogee Mix.

Cum spuneam și ceva mai sus, poate îți va părea cunoscut telefonul și probabil ai văzut designul într-o variantă mai mare, pe care o știm drept Xiaomi Mi Mix. Într-adevăr, chinezii i-au copiat pe chinezi, iar rezultatul este un telefon care seamănă izbitor cu sursa de inspirație, având însă și câteva diferențe minore. Ecranul ar fi una dintre aceste diferențe, display-ul de aici fiind mai mic, făcând telefonul ușor de folosit.

Într-adevăr, poate cel mai bun lucru la Doogee Mix e ecranul, care se întinde pe trei laturi cu margini infime. Surprinzător, latura de sus e aproape eliminată, existând un mic difuzor în acea zonă. Camera pentru selfie-uri, în schimb, s-a mutat în partea de jos, așa că va trebui să întorci telefonul dacă vrei să te tragi în poze. Ecranul arată bine, dar vorbim de un display de doar 720p, care e cam puțin pentru o diagonală de 5,5 inci. Un display Full HD ar fi sporit semnificativ experiența de utilizare.

Telefonul îți pune în buzunar 6 GB de memorie RAM și un procesor MediaTek Helio P25 octa-core. În plus, ai la dispoziție și 64 GB de spațiu de stocare, ceea ce nu e puțin, mai ales pentru un telefon de buget. La capitolul hardware lucrurile stau bine, doar că situația se cam strică pe partea de soft. Ceea ce au reușit marii producători în ani de zile, rafinarea sistemului de operare pentru configurațiile propuse, încearcă acum și chinezii nou-intrați pe piață, doar că mai durează până să le iasă totul. Dincolo de specificațiile puternice ale telefonului, Mix se mai blochează dacă-l iei prea din scurt și are tendința de a avea lag în cazul unor aplicații mai intensive. Sistemul de operare este Android 7 Nougat, ceea ce este, totuși, o prezență plăcută pentru un telefon de buget.

Nici la capitolul bloatware lucrurile nu stau foarte bine: încă nu înțeleg de ce am o pisică și un robot care ”coboară” din bara de status și de care nu pot scăpa, nici după ce am luat la rând toate aplicațiile dubioase și le-am dezactivat sau dezinstalat. Am încercat să mă obișnuiesc cu prezența lor inutilă, dar tot e ciudat.

Camerele foto ar putea fi un alt punct important al telefonului, dar și aici sunt câteva minusuri. Ansamblul principal de camere foto duale vine cu senzori de 16 + 5 MP, iar pozele făcute în lumină naturală arată decent, poate chiar peste ce pot oferi alți competitori. Detaliile se pierd, însă, dacă te uiți cu atenție, iar dacă analizezi puțin imaginile, vei vedea că le lipsește ceva saturație a culorilor. Camera secundară îți va face selfie-urile cu un ușor ton sepia, despre care am descoperit că este o problemă generală a telefoanelor.

Bateria nu e rea, cei 3.380 mAh ar trebui să-ți ajungă toată ziua, mai ales că ecranul 720p și procesorul mid-range nu consumă enorm.

Chinezii se pricep să facă anumite lucruri, iar unele dintre acestea sunt glumele într-o engleză semi-rezonabilă. Am descoperit un prezervativ în cutie, sau cel puțin asta îmi inspira ambalajul, în care se afla totuși un suport pentru deget. Am râs și am mers mai departe, către concluzii.

Doogee Mix este rezonabil, trecând peste aspectul prea similar cu al telefonului de la Xiaomi. Ce câștigă la capitolul hardware, însă, reușește să piardă la capitolul software, din cauza unor optimizări insuficiente. Designul nu e rău și la nevoie, ai și o oglindă pe partea din spate, numai bună să te aranjezi înainte de un selfie vintage. Îl poți găsi AICI la eMAG.