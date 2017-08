Reduceri eMAG: Telefoane ieftine pe care le poți cumpăra la ofertă

Dacă vrei să-ți cumperi un telefon ieftin care să își facă, totuși, treaba, atunci noile reduceri eMAG îți aduc câteva smartphone-uri din care îl poți alege pe cel potrivit.

Telefoane ieftine: Smartphone Huawei P8 Lite

Smartphone-ul are un ecran de 5 inci și îți pune la dispoziție rezoluție HD. Acesta se bazează pe un procesor Kirin 620 cu opt nuclee, produs chiar de cei de la Huawei, și mai are 2GB de memorie RAM. Camera are 13 megapixeli și scoate poze destul de bune, în timp ce nici camera de selfie-uri, cu ai săi 5MP, nu te va dezamăgi. Dacă vrei mai mult spațiu de stocare decât cei 16GB puși la dispozție de telefon, poți folosi un card de memorie în slotul SIM 2. Mai multe informații despre Huawei P8 Lite, care între actualele reduceri eMAG poate fi găsit cu o reducere 25%, găsești AICI.

Reduceri eMAG la telefoane: Samsung Galaxy J3

Dacă vrei un telefon Samsung, dar nu ai câteva mii de lei de cheltuit pe cel mai nou model al companiei, te poți baza și pe un model precum Galaxy J3. Smartphone-ul are un preț mai mult decât rezonabil, dar are specificații care nu te lasă la greu. Telefonul are procesor quad-core, de 1,2GHz, și 1,5GB de memorie RAM. Ecranul Super AMOLED are rezoluție de 1280 x 720 pixeli, numai bună pentru diagonala de 5 inci, iar camera principală are senzorul de 8 megapixeli. Bateria are capacitatea de 2600mAh. Samsung Galaxy J3 este disponibil AICI, cu o reducere de 33%.

Oferte eMAG la telefoane: Samsung Galaxy J5 (2017)

Samsung Galaxy J5 (2017) vine cu un procesor octa-core, de 1,6GHz, dar și cu 2GB de memorie RAM. Ai la dispoziție 16GB de spațiu de stocare, la care poți adăuga un card microSD, dacă ai nevoie de mai mult. Ecranul Super AMOLED are rezoluția 1280 x 720 pixeli, iar diagonala acestuia este de 5,2 inci. Telefonul are și o cameră foto de 13 megapixeli, pe care o poți folosi dacă vrei să filmezi la rezoluție Full HD. Bateria este destul de generoasă, având o capacitate de 3000 mAh. Toate detaliile despre acest telefon le poți găsi AICI.

Telefoane ieftine la ofertă: Allview P9 Energy Lite

Allview P9 Energy Lite îți pune la dispoziție o baterie generoasă, de 4000mAh, care îți promite o autonomie de până la 4 zile. Procesorul octa-core și cei 3GB de memorie RAM îți oferă necesarul pentru aplicațiile pe care vrei să le rulezi, în timp ce ecranul IPS HD, cu diagonala de 5,3 inci, este ideal chiar și pentru filme. Camera foto principală are un senzor de 13MP și poate filma la rezoluție Full HD. Mai multe detalii despre Allview P9 Energy Lite, care vine cu un discount de 37% între actualele oferte eMAG, găsești AICI.

Reduceri eMAG la telefoane ieftine: ASUS ZenFone Go ZB500KL

Seria ZenFone de la Asus este din ce în ce mai impresionantă, dar producătorul nu uită de soluțiile de buget. Astfel, Asus ZenFone Go ZB500KL vine cu 2GB de memorie RAM, alături de un procesor quad-core, model Snapdragon 410, ce rulează la 1GHz. Telefonul îți oferă nu doar 16GB de memorie internă, ci și un slot de card microSD, de până la 128GB, unde să-ți poți muta fișierele multimedia, la nevoie. Telefonul are cameră de 13MP și se livrează cu Android 6 Marhsmallow. Când vine vorba de telefoane ieftine, ZB500KL este o alegere bună, mai ales că vine cu un discount de 13% AICI.