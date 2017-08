Reduceri eMAG: Oferte la televizoare perfecte pentru serialele preferate

Dacă ai de gând să-ți schimbi televizorul pentru a te putea bucura de serialele preferate, atunci noile reduceri eMAG te pot ajuta.

Televizoare ieftine: Televizor LED Smart Horizon 80cm, 32HL733H

Dacă ești în căutarea unui televizor de buget, atunci modelul 32HL733H de la Smart Horizon poate fi o soluție bună. TV-ul are diagonala ecranului de 80 de centimetri și rezoluție HD. În plus, acesta vine și cu funcții smart, ca să te poți bucura rapid de conținutul preferat. În plus, funcția Clear Motion Engine îți oferă imagini clare, chiar și atunci când lucrurile se mișcă foarte repede. Mai multe detalii despre televizorul LED Smart Horizon, care are o reducere de 31%, poți găsi AICI.

Reduceri eMAG: Televizor LED Philips, 102 cm, 40PFT4101/12

Televizorul LED Philips îți oferă o rezoluție a ecranului de 1920 x 1080 pixeli, desfășurați pe o diagonală de 102 centimetri. Acesta vine și cu funcția Picture Performance Index, pentru a-ți îmbunătăți calitatea oricărei imagini sau scene pe care o vezi pe ecran. Televizorul vine fără funcții Smart, astfel încât este recomandat dacă vrei un TV care să își facă treaba rapid. Acesta are o reducere de 400 de lei față de prețul inițial, iar între noile oferte eMAG îl poți găsi AICI.

Oferte eMAG: Televizor LED Smart Samsung, 80 cm, 32M5502

Televizorul LED Smart Samsung 32M5502 are rezoluție Full HD, numai bună pentru diagonala de 80 de centimetri a ecranului. Acesta vine și cu funcții smart, astfel că poți face mult mai multe decât cu un televizor obișnuit. TV-ul vine cu o mulțime de funcții adiționale pentru îmbunătățirea calității audio, dar și video, astfel că te vei bucura întotdeauna de conținut de calitate. TV-ul are și un sistem audio de calitate, cu două boxe de câte 10W fiecare. Mai multe informații despre televizor, dar și despre reducerea de 13%, poți găsi AICI.

Televizoare ieftine: TV LED Smart Samsung, 108 cm, 43KU6072

Modelul 43KU6072 de la Samsung vine cu un panou LED cu diagonala de 108 centimetri și rezoluție 4K, astfel încât să te bucuri de cea mai înaltă calitate a imaginii. Mai multe tehnologii ”din culise” ajută la îmbunătățirea imaginilor și evident, a experienței de vizualizare, oferindu-ți culori mai vii, în timp ce toate imaginile pe care le vizionezi vor fi mai clare. Nu trebuie să uităm că vei avea parte de un ecran curbat, care îmbunătățește imersivitatea. Mai multe detalii despre televizorul LED Smart Samsung poți găsi AICI. Acesta are o reducere de 47% față de prețul inițial.

Televizoare la reducere: TV LED Sony Bravia, 164cm, 65XD7505

Televizorul LED Sony Bravia îți oferă o diagonală extrem de generoasă a ecranului, de 164cm, în timp ce rezoluția nu se lasă mai prejos, fiind cea mai înaltă disponibilă momentan, 4K. Televizorul are și funcții HDR pentru a îmbunătăți calitatea imaginii, iar modelul vine și cu un sistem de boxe performant, astfel încât să te bucuri și de sunet, nu doar de imagini. Televizorul Sony Bravia vine cu o reducere destul de mare, de 28%, iar toate detaliile despre acesta le poți găsi AICI.