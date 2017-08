Reduceri eMAG: Cele mai bune oferte în prima zi de Stock Busters

Noile reduceri eMAG vin în contextul campaniei de oferte Stock Busters, care începe astăzi și se desfășoară până la finalul acestei săptămâni.

Reduceri eMAG de Stock Busters: Telefon mobil Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8 este rezistent la apă și vine cu un design premium, care pune în evidență ecranul Infinity, cu raport de aspect de 18,5:9. Smartphone-ul se bazează pe procesorul Exynos 8895 octa-core, care rulează la 2,3+1,7GHz, dar și pe 4GB de memorie RAM. Camera foto de 12MP realizează imagini foarte clare, numai bune de văzut pe ecranul cu rezoluție de până la 2960 x 1440 pixeli. Samsung Galaxy S8 poate fi găsit AICI, cu o reducere de 11% față de prețul inițial.

Stock Busters eMAG: Laptop ASUS A541UJ-DM433

Laptopul ASUS A541UJ-DM433 vine cu un procesor i5-7200U Kaby Lake, care rulează la 2,5GHz și poate ajunge până la 3,1GHz în mod Turbo. Placa video dedicată NVidia GeForce 920M își face treaba bine, fiind ideală pentru ecranul Full HD, de 15,6 inci. Ecranul beneficiază de tehnologia LED-backlit, dar are și un strat anti-glare, astfel încât să nu ai probleme dacă folosești laptopul în lumină puternică. Laptopul are 4GB de memorie RAM DDR4, dar îți pune la dispoziție și 1TB de spațiu de stocare pe HDD. Toate detaliile despre laptopul ASUS A541UJ-DM433 le poți găsi AICI, unde găsești și reducerea de 25%.

Oferte eMAG de Stock Busters: Televizor LED Samsung 40J5000

Televizorul LED Samsung 40J5000 îți pune la dispoziție un ecran cu diagonala de 102cm și rezoluție Full HD, în timp ce sunetul este asigurat de două boxe de câte 10W. Cu toate că televizorul nu are funcții Smart, asta poate fi un aspect pozitiv, mai ales pentru cei care sunt interesați de un TV care să-și facă treaba fără prea multe artificii. Televizorul LED Samsung 40J5000 face parte din actuala ofertă de reduceri eMAG, iar prețul are un discount de 27%, TV-ul fiind disponibil AICI.

Reduceri eMAG: Soundbar JBL TV Boost, 30W

Dacă nu vrei să te mai bazezi pe boxele pe care ți le oferă televizorul, atunci investiția într-un soundbar poate fi o alegere foarte bună. JBL TV Boost folosește un decodor audio de la Dolby Digital, iar sunetul surround este asigurat de către tehnologia Harman display surround. Poți să conectezi până la trei telefoane la soundbar, dar poți totodată să conectezi și mai multe soundbar-uri la același dispozitiv. Acesta vine cu dual bass și o putere totală de 30W. Prețul soundbar-ului, în cadrul acestor reduceri eMAG, are o reducere de 33%, iar acesta este disponibil AICI.

Oferte de Stock Busters: Consolă Xbox One Slim 1TB + joc Forza Horizon 3

Consola Microsoft Xbox One Slim vine cu un hard disk de 1TB, suficient pentru toate jocurile pe care vrei să le ai la îndemână. Aceasta are la bază un procesor octa-core și 8GB de memorie RAM, venind la pachet și cu un controller wireless. Consola are și un Blu-Ray player, ce o face ideală și pentru vizionarea de filme, nu doar pentru jocuri. În plus, pachetul special îți aduce nu doar consola, ci și jocul Forza Horizon 3. Prețul actual are un discount de 15% între actualele reduceri eMAG, iar toate detaliile sunt AICI.

