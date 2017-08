Reduceri eMAG: Oferte care-ți pregătesc un sistem de gaming complet

Chiar dacă ofertele Stock Busters s-au terminat, asta nu înseamnă că nu avem la dispoziție alte reduceri eMAG de care să poți profita.

Reduceri eMAG: Sistem desktop de gaming ASUS G11CB-RO010D

Dacă te joci ocazional și ai vrea un sistem pe care să te bucuri de titlurile preferate, atunci trebuie să ai desktopul ASUS G11CB-RO010D în vedere. Acesta vine cu un procesor i5-6400, care rulează la 2,7GHz și face parte din generația Skylake. În plus, ai la dispoziție și 8GB de memorie RAM, care sunt îndeajuns pentru o mulțime de jocuri cu cerințe ridicate. Calculatorul are și o placă video dedicată, modelul GeForce GTX 950, de la NVidia, care vine cu 2GB de memorie GDDR5. Sistemul îți pune la dispoziție și un HDD de 1TB, dar și o unitate optică, în caz că ai titluri clasice pe care vrei să le scoți de la naftalină. Desktopul ASUS G11CB-RO010D are o reducere de 15% în prezent și poate fi găsit AICI.

Oferte eMAG: Monitor de gaming LED IPS LG 25″ 25UM58-P

Dacă ți-ai luat deja un desktop pentru jocuri, ar trebui să cauți și un monitor de gaming pe măsura sistemului. Modelul 25UM58-P de la LG îți propune un design ultrawide și o diagonală a ecranului de 25 de inci. Rezoluția este de tip UW-UXGA și ajunge la 2560 x 1080 pixeli, astfel că te poți bucura de jocuri la o rezoluție de top. Timpul de răspuns al monitorului este de 5ms, iar unghiurile de vizualizare sunt ideale, ajungând la 178/178 de grade. Mai multe detalii despre monitorul LED IPS de la LG, dar și discountul de 23% sunt AICI, în cadrul noilor reduceri eMAG.

Reduceri eMAG: Căști de gaming Sennheiser GSP 300

După ce ai pus la punct aspectele de bază, e timpul să ne îndreptăm și către periferice. O pereche de căști de gaming e mai mult decât utilă, mai ales dacă preferi titluri multiplayer. Căștile Sennheiser GSP 300 îți oferă o experiență imersivă, izolându-te de zgomotele din exterior. Acestea au un design over-ear creat cât mai ergonomic, astfel încât să nu simți vreun disconfort din cauza purtării căștilor. Microfonul redă sunetele foarte clar, iar ca să-l pui pe mut, trebuie doar să ridici brațul căștilor. Toate informațiile despre căștile de gaming Senheiser GSP 300, dar și discountul de 11% din actualele reduceri eMAG, le găsești AICI.

Oferte eMAG: Tastatură de gaming mecanică Logitech G410

Lista perifericelor utile continuă cu o tastatură de gaming mecanică, Logitech G410. Aceasta vine cu switch-uri mecanice Romer-G, pentru o experiență de top, propunând în același timp un design compact, care renunță la tastele NumPad. În plus, tastele sunt iluminate RGB și poți personaliza modul în care vrei să arate tastatura din punct de vedere al luminilor. Toate informațiile despre tastatura Logitech G410, dar și reducerea de 30%, sunt disponibile AICI.

Reduceri eMAG: Mouse de gaming ASUS GX850

Nu în ultimul rând, ai nevoie și de un mouse de gaming pentru a-ți completa sistemul, iar ASUS GX850 poate fi o soluție foarte bună. Acesta îți oferă o rezoluție de până la 5000 DPI și tehnologia laser este extrem de precisă. Mouse-ul are șase butoane pe care le poți configura așa cum dorești, dar poți defini și diverse macros pentru a lansa diverse serii de comenzi în jocuri. Mouse-ul are un design ergonomic, astfel că va fi foarte ușor de controlat. Toate detaliile despre ASUS GX850 sunt disponibile AICI.