Reduceri eMAG: Oferte și promoții de primăvară

Oferte eMAG și reduceri sunt în toate anotimpurile, iar primăvara vine cu promoțiile ei speciale. Noi am aruncat un ochi peste catalogul de reduceri eMAG și am găsit câteva produse care ar merita cumpărate.

Toate ofertele eMAG sunt disponibile AICI, iar sugestiile noastre le găsești în rândurile de mai jos.

Lenovo K6 este o combinație plăcută de metal și sticlă, panoul IPS având o rezoluție de 1920 x 1080 pixeli și o diagonală a ecranului de 5 inci. Cei 2GB de memorie RAM sunt ideali alături de procesorul Snapdragon 430, cu arhitectură octa-core și cu o frecvență de 1,4GHz. Acesta are o cameră foto principală de 13MP și una secundară de 8MP. În prezent, este la reducere la eMAG, iar telefonul este disponibil AICI.

Dacă îți dorești o tabletă, ASUS are una decentă la reducere la eMAG. ZenPad 10 Z300 are un display de 10 inch cu rezoluție HD. Este dotată cu un procesor Intel Atom de 1,8GHz și are 2GB memorie RAM. Face față bine la jocuri mai puțin pretențioase, la filme și poate fi considerat un dispozitiv bun atât pentru multimedia, cât și pentru productivitate, și vine cu conexiune 4G, ca să scapi de grija hotspoturilor WiFi. Găsești tableta ASUS ZenPad 10 în lista cu oferte eMAG, AICI.

Laptop-ul Dell Inspiron 3552 este unul dintre cele mai ieftine laptopuri aflate în catalogul actual de oferte eMAG, fiind ideal dacă vrei să-l folosești pentru activități de tip office. Acesta se bazează pe un procesor Intel Celeron N3060, dual-core, cu o frecvență de 1,6GHz, sau 2,48GHz în modul Turbo. Ecranul LED de 15,6 inci are o rezoluție de 1366 x 768 pixeli, iar laptop-ul vine cu 4GB de memorie RAM. La capitolul spațiu de stocare, laptop-ul oferă 500 GB. Este un laptop pentru cei care nu au foarte multe pretenții, dar are și un preț scăzut. Momentan, laptopul este la reducere la eMAG și este disponibil AICI,