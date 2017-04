Reduceri eMAG: Trei produse la ofertă pe care să le cumperi

Reduceri eMAG și oferte se găsesc în orice zi, iar astăzi am aruncat un ochi rapid peste oferta de Paște și am ales trei produse care ne-au atras atenția. Le găsiți mai jos, iar întreaga ofertă eMAG este disponibilă AICI.

În oferta eMAG am dat peste un laptop ieftin și bun de la Lenovo. Vine cu un procesor Intel Core i3 și 4GB memorie RAM și are și o placă video dedicată, o NVIDIA Geforce 920MX cu 2GB RAM. Un spor considerabil de performanță este dat de spațiul de stocare de tip SSD. Acesta are 128GB și va asigura rularea rapiđă a sistemului de operare și a programelor. Nu este un laptop pentru gaming, dar pentru cei care vor o unealtă de productivitate, acest model de la Lenovo este foarte bun. Îl găsești la reducere la eMAG AICI.

Cei care își doresc un televizor, trebuie să știe că există reduceri eMAG la numeroase TV-uri. Modelul Samsung 32J5200 este un televizor cu diagonala ecranului de 80cm, iar rezoluția display-ului LED este de 1920 x 1080 pixeli. Televizorul are două boxe de 10W și beneficiază de tehnologii ca DTS Premium Sound și DTS Studio Sound. Între funcțiile smart putem enumera mirroring-ul dinspre mobil spre televizor, o mulțime de aplicații, dar și un browser pentru navigarea pe internet. Televizorul vine cu un preț mai mic în această rundă de reduceri eMAG și poate fi găsit AICI.

Poate părea cam devreme pentru a-ți cumpăra un aparat de aer condiționat, dar este un moment prielnic. Modelul Samsung ales de noi are o putere de 9000 BTU, dar face parte din categoria de energie A++, Aparatul de aer condiționat are un design triunghiular, iar sistemul de răcire este mai eficient, atât din punct de vedere al duratei de răcire, cât și al distanței acoperite. În plus, acesta beneficiază de funcțiile Easy Filter și Virus Doctor, prin care se asigură eliminarea prafului, a alergenilor, a virușilor și a bacteriilor. Aparatul de aer condiționat este la reducere la eMAG și poate fi găsit AICI