Reduceri eMAG: Oferte la televizoare cu rezoluție 4K

Dacă vrei să te bucuri de filme la calitate maximă, atunci trebuie să ai acasă un televizor 4K, iar noile reduceri eMAG îți aduc oferte destul de bune.

Reduceri eMAG: Televizor LED Smart Sony Bravia 4K, KD-43X8307C

Modelul KD-43X8307C din gama Sony Bravia are o rezoluție de top, 4K, astfel că poți vedea filme la cea mai înaltă calitate disponibilă momentan pe piață. Televizorul are și o diagonală generoasă, de 108 centimetri, acesta venind și cu alte funcții pentru a-ți îmbunătăți imaginea, cum ar fi X-Reality PRO, pentru claritate, Precision Color Mapping, pentru îmbunătățirea culorilor, dar și Dynamic Contrast Enhancer, pentru a îmbunătăți contrastul imaginilor. Televizorul are și două boxe, de câte 10W fiecare, pentru a-ți oferi sunet de înaltă calitate. Toate detaliile despre televizorul LED Sony Bravia 4K, care între noile reduceri eMAG are un discount de 25%, poți găsi AICI.

Oferte eMAG: Televizor LED Smart LG 4K, 55UH668V

LG vine cu o alternativă de televizor care are tot rezoluție 4K, dar care vine cu o diagonală mult mai mare, de 139 de centimetri. Smart TV-ul îți oferă funcția ColorPrime Pro, pentru culori cât mai bune, dar și pe cea HDR Pro, care îmbunătățește substanțial detaliile din fiecare imagine. De asemenea, funcția Local Dimming reușește să controleze individual luminozitatea diverselor zone ale ecranului, pentru ca toate aspectele unei imagini să poată fi puse în evidență în mod clar. În plus, la capitolul audio, te poți bucura de tehnologie calibrată de harman/kardon. Toate detaliile despre televizorul LG 4K, 55UH668V, care între noile reduceri eMAG are un discount de 42%, poți găsi AICI.

Reduceri eMAG: Televizor LED Curbat Samsung 4K, 55KU6672

Dacă preferi un televizor curbat, atunci modelul 55KU6672 de la Samsung ar putea fi cel pe care îl cauți. La fel ca modelele precedente, și acesta are rezoluție 4K, aceasta fiind ideală pentru diagonala de 138 de centimetri. În plus, datorită Ultra Clean View, și conținutul de rezoluție mai joasă se va vedea la o claritate apropiată de cea 4K. În plus, datorită funcțiilor Smart, televizorul este numai bun pentru crearea unui centru de entertainment în living room sau în dormitor. Mai multe detalii despre televizorul LED curbat Samsung poți găsi AICI, unde vei găsi și reducerea de 27%.