Reduceri eMAG: Oferte la telefoane Samsung înainte de lansarea Galaxy S8

Dacă vrei să-ți schimbi telefonul și ești fan Samsung, trebuie să știi că există reduceri eMAG și oferte la telefoanele companiei.

Lansarea Samsung Galaxy S8 va avea loc mâine, dar dacă nu ai răbdare să vezi exact când va ajunge telefonul pe piața din România și nici nu crezi că ți-l vei permite, atunci merită să arunci un ochi peste lista cu oferte și reduceri eMAG.

Noi am făcut asta deja și am ales trei telefoane Samsung care merită cumpărate în 2017, chiar dacă lansarea Samsung Galaxy S8 este atât de aproape.

Samsung Galaxy S7, flagshipul de anul trecut al sud-coreenilor, se află la reducere la eMAG și are un preț foarte bun. Are un display QHD de 5,1 inch, are un procesor puternic și 4GB de memorie RAM, iar camera foto principală de 12MP realizează fotografii cu adevărat senzaționale. Smartphone-ul este rezistent la apă și vine cu 32GB spațiu de stocare, dar îi poți adăuga oricând un card microSD, în cazul în care nu ți se pare de ajuns. Îl găsești AICI la un preț foarte bun.

Samsung Galaxy A7 se adresează celor care vor un telefon mai mare, dar care nu își permit să plătească diferența până la Galaxy S7 edge. Este un telefon lansat anul acesta și vine cu un display de 5,5 inch cu rezoluție Full HD. Este un telefon rapid, având 3GB memorie RAM și procesor cu opt nuclee, iar bateria este decentă, de 3.300 mAh. Dispune de senzor de amprente, slot pentru card microSD și camerele foto sunt de 13, respectiv 5MP. Este un smartphone dual SIM și îl poți cumpăra la reducere de la eMAG, de AICI.

Dacă ești fan al ecranelor curbate Samsung, dar Galaxy S7 edge ți se pare prea scump, nu strică să arunci un ochi peste oferta eMAG pentru Samsung Galaxy S6 edge. Chiar dacă este un telefon lansat în urmă cu doi ani, încă merită cumpărat. Are un display QHD de 5,1 inch, procesor octa core și 3GB memorie RAM. Camerele foto sunt foarte bune și au 16, respectiv 5MP, dar telefonul nu este rezistent la apă și nici nu are un slot pentru card microSD. Îl poți cumpăra de la eMAG, accesând ACEST link, înainte de lansarea Samsung Galaxy S8.