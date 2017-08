Reduceri eMAG: Oferte la telefoane ideale pentru un upgrade

Dacă vrei să-ți cumperi un telefon nou, atunci poți profita de noile reduceri eMAG, care îți aduc prețuri destul de bune pentru o mulțime de smartphone-uri.

Reduceri eMAG: Telefon mobil Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8 este rezistent la apă și vine cu un design premium, care pune în evidență ecranul Infinity, cu raport de aspect de 18,5:9. Smartphone-ul se bazează pe procesorul Exynos 8895 octa-core, care rulează la 2,3+1,7GHz, dar și pe 4GB de memorie RAM. Camera foto de 12MP realizează imagini foarte clare, numai bune de văzut pe ecranul cu rezoluție de până la 2960 x 1440 pixeli. Samsung Galaxy S8 poate fi găsit AICI, cu o reducere de 9% față de prețul inițial.

Oferte eMAG: Smartphone iPhone 7

iPhone 7 este vârful de gamă al celor de la Apple în materie de telefoane, fiind primul smartphone al companiei care beneficiază de un sistem de camere foto duale. Acestea filmează la rezoluție 4K și scot fotografii impecabile, dar nici camera de selfie-uri, cu senzor de 7MP, nu te va dezamăgi. Ecranul Retina, de 4,7 inci, îți oferă rezoluția de 1334 x 750 pixeli, dar și protecție la șocuri. Telefonul se bazează pe procesorul A10 Fusion și beneficiază și de standardul de protecție IP67. Mai multe detalii despre iPhone 7, care între actualele reduceri eMAG vine cu un discount de 16%, găsești AICI.

Reduceri eMAG: Telefon mobil Samsung Galaxy A5 (2017)

Samsung Galaxy A5 (2017) e un telefon pe care te poți baza chiar și dacă-l scapi în apă, datorită certificării IP68. Dincolo de acest aspect, smartphone-ul are specificații bune, având un procesor octa-core, de 1,9GHz, dar și 3GB de memorie RAM. Ai 32GB de spațiu de stocare, dar și un slot de card microSD, unde mai poți adăuga alți 256GB la stocare. Camera foto vine cu un senzor de 16MP și poate înregistra videoclipuri la rezoluție Full HD, iar bateria are o capacitate de 3000mAh. Mai multe detalii despre telefon, care în actualele reduceri eMAG are un discount de 27%, găsești AICI.

Oferte eMAG: Smartphone Huawei P10

Huawei P10 este vârful de gamă al companiei, momentan, având la bază un procesor Kirin 960, dar și 4GB de memorie RAM. Smartphone-ul are un sistem de camere duale, cu senzori de 20+12MP, fiind capabile să filmeze 4K. Ecranul este suficient de mare, având diagonala de 5,1 inci și oferindu-ți o rezoluție de 1920 x 1080 pixeli. Între noile reduceri eMAG telefonul Huawei P10 vine cu o reducere de 7% față de prețul inițial și poate fi găsit AICI.

Reduceri eMAG: Telefon mobil LG G6

LG G6 beneficiază de un procesor puternic, modelul Snapdragon 821, dar și de 4GB de memorie RAM. În plus, bateria are capacitatea de 3300mAh. Ecranul este vedeta telefonului, deoarece raportul de suprafață dintre acesta și smartphone este de 80%, iar raportul de aspect este de 18:9, oferind o experiență de utilizare nouă. Display-ul are diagonala de 5,7 inci și rezoluție de 2880 x 1440 pixeli. Telefonul vine cu un sistem de camere duale, ambele având senzori de 13 megapixeli, iar una dintre camere este ideală pentru cadre largi. LG G6 are un discount de 27% în cadrul actualelor reduceri eMAG și poate fi găsit AICI.