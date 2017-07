Reduceri eMAG: Oferte la tablete pentru orice buget

Înainte de weekend, venim cu noi reduceri eMAG pentru cei care au în plan să-și cumpere o tabletă nouă, indiferent dacă bugetul este unul mare sau mic.

Reduceri eMAG: Tabletă Apple iPad, 128GB

Tableta Apple iPad vine cu un ecran cu diagonala de 9,7 inci, iar rezoluția panoului Retina Display este de 2048 x 1536 pixeli. Tableta vine și cu un procesor A9, marca Apple, dar și cu 128GB de spațiu de stocare. Tableta are o cameră secundară de 1,2MP, care filmează HD, dar și o cameră principală de 8MP cu f/2,4. Toate detaliile despre tableta Apple iPad le găsiți AICI, unde găsiți și discountul de 8% față de prețul inițial.

Oferte eMAG: Tabletă Lenovo Tab 3 TB3-710F

Tableta Lenovo Tab 3 TB3-710F este o alternativă de buget pe care te poți baza. Tableta vine cu un procesor quad-core de 1,3GHz, dar și cu 1GB de memorie RAM. Ecranul are diagonala de 7 inci și rezoluția de 1024 x 600 pixeli, iar la capitolul spațiu de stocare, ai la dispoziție 16GB. Bateria are capacitatea de 3450mAh, iar autonomia de lucru este de până la 10 ore, astfel că îți poți face treaba cu tableta pe parcursul zilei. În cadrul actualelor reduceri eMAG, tableta vine cu o reducere de 14% și poate fi găsită AICI.

Reduceri eMAG: Tabletă Samsung Galaxy Tab E T561

Samsung Galaxy Tab E T561 vine cu 1,5GB de memorie RAM, alături de un procesor quad-core de 1,3GHz și 8GB de spațiu de stocare, dar poți adăuga și un card de memorie de până la 128GB. Ecranul TFT are diagonala de 9,6 inci și rezoluția de 1280 x 800 pixeli. Camerele foto ale tabletei sunt de 2 și de 5 megapixeli, iar bateria are o capacitate de 5000mAh. Toate detaliile despre Samsung Galaxy Tab E T561, care în cadrul actualelor oferte eMAG are un discount de 12%, le găsiți AICI.