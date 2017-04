Reduceri eMAG: Oferte la smartphone-uri ieftine și bune

Reduceri eMAG și oferte găsești la majoritatea produselor, dar astăzi îți vom arăta câteva promoții la smartphone-uri ieftine și bune, în cazul în care ești în căutarea unui telefon decent care să nu te coste o avere.

Dacă ești în căutarea unor telefoane ieftine și bune în oferta eMAG, te ajutăm noi cu câteva selecții. În cazul în care vrei să explorezi și mai multe modele, poți accesa ACEST link pentru a vedea toate smartphone-urile aranjate în funcție de reducerea de care poți beneficia.

Vernee Apollo Lite este un smartphone cu performanțe de top și preț mic. Are toate componentele necesare unui vârf de gamă, dar un preț sub 1.000 de lei, cu ocazia celor mai noi reduceri eMAG. Are un display full HD de 5,5 inch, iar sub el se ascunde un procesor cu zece nuclee creat de Mediatek. Un plus de performanță primește și de la memoria RAM de 4GB, iar jocurile ar trebui să ruleze fără niciun fel de problemă pe acest smartphone. Spațiul de stocare de 32GB poate fi extins printr-un card microSD, iar fotografiile se fac cu ajutorul camerelor foto de 16, respectiv 5MP. Bateria este de 3.180 mAh, deci autonomia ar trebui să fie decentă. Poți cumpăra Vernee Apollo Lite de AICI.

Un alt telefon ieftin și bun pe care îl găsești la reducere la eMAG este Honor 5X. Honor este un brand al Huawei, deci știi că vei avea parte de calitate bună, în cazul în care vei alege acest smartphone. Honor 5X are un display full HD de 5 inch, un procesor cu opt nuclee realizat de Qualcomm și 2GB memorie RAM. Spațiul de stocare este de 16GB și poate fi extins prin card microSD. Camerele foto sunt 13, respectiv 5MP, iar bateria este de 3.000 mAh. Găseși Honor 5x la reducere la eMAG AICI.

În cadrul acestei liste cu reduceri eMAG la telefoane ieftine și bune, HomTom HT17 Pro poate fi recomandat ca o soluție de buget. Procesorul MediaTek MTK6737 rulează la 1,3GHz, alături de 2GB de memorie RAM. Ecranul IPS are diagonala de 5,5 inci și rezoluție HD; de 1280 x 720 pixeli. În plus, camera principală are un senzor de 13MP, iar cea secundară senzor de 5 megapixeli. Bateria telefonului are capacitatea de 3000mAH. Despre HomTom HT17 Pro poți citi mai multe AICI.