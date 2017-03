Reduceri eMAG: Oferte la resigilate la început de săptămână

Reduceri eMAG și oferte la produsele resigilate vei găsi mereu. Noi am aruncat un ochi peste site-ul eMAG și am găsit câteva produse la prețuri foarte bune.

eMAG se laudă cu produse resigilate reduse cu până la 45%. Aceste produse au ambalajele originale deschise, dar vin cu garanție integrală și cu prețuri foarte bune.

O consolă Xbox One este perfectă pentru cei care vor să-și facă weekendurile și serile mai distractive. În rubrica de resigilate de la eMAG am găsit un Xbox One cu un preț excelent, cu spațiu de stocare de 500GB și cu jocul Forza Horizon 2 inclus. Consola este disponibilă la reducere la eMAG și o poți cumpăra de AICI.

O brățară de fitness te poate ajuta să te menții sănătos și în formă, iar în actuala rundă de reduceri eMAG este inclusă și o brățară sport Nike Fuel. Are o reducere enormă și un design interesant, iar toate informațiile care te interesează sunt afișate cu ajutorul unor LED-uri spectaculoase. Brățara vine și cu o aplicație care adună toate datele, dar și cu o platformă socială prin intermediul căreia te poți întrece cu prietenii tăi. Găsești brățara Nike AICI.

O dronă poate fi cadoul perfect pentru tine sau pentru cineva drag, dar nu e musai să iei una care zboară ca să te distrezi de minune. Drona Parrot Jumping Night Buzz este la reducere la eMAG, în rubrica de resigilate, și vine echipată cu o cameră foto, dar și cu microfon și difuzor. Poate merge cu viteză și poate sări până la 80 de centimetri, iar orice încăpere devine o cursă cu obstacole. O poți controla cu ușurință prin intermediul smartphone-ului, îi poți programa anumite acțiuni și o poți cumpăra de AICI la un preț foarte bun.