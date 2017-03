Reduceri eMAG: Oferte la resigilate

Reduceri eMAG și oferte la produsele resigilate sunt în fiecare zi, iar astăzi am decis să aruncăm un ochi pe site-ul eMAG și să vedem ce produse cu ambalajele originale deschise ar merita cumpărate.

După cum am zis de mai multe ori, produsele resigilate sunt produse ale căror cutii au fost desfăcute, produse care fie au fost expuse in showroom-ul eMAG, fie au fost returnate de cumpărători indeciși. Reducerile eMAG la aceste produse nu sunt nicidecum neglijabile și ele beneficiază de garanția integrală. Toate ofertele eMAG la produse resigilate sunt disponibile AICI.

Cei care își doresc un laptop ușor, rapid și ieftin se pot orienta către un model de la Lenovo pe care l-am găsit în secțiunea de resigilate eMAG. Acesta are un display de 15,6 inch și un procesor Intel Core i3 de generația a cincea. Memoria RAM este de 4GB, iar sistemul primește un plus de viteză mulțumită spațiului de stocare de tip SSD de 128GB. Laptopul are o reducere mare la eMAG, dacă îl cumperi de la secțiunea de resigilate, și îl găsești AICI.

iPhone 7 este unul dintre cele mai râvnite smartphone-uri de pe piață, dar prețul nu este cel mai prietenos. Dacă ești genul care face multe poze sau clipuri video, problema e și mai mare pentru că versiunile cu mult spațiu de stocare sunt chiar mai scumpe. Din fericire, în lista cu reduceri eMAG am găsit un iPhone 7 cu 128GB spațiu de stocare la un preț bun. Are un display Retina de 4,7 inch, una dintre cele mai bune camere foto de pe piață și un design desăvârșit. Îl poți cumpăra AICI.

Un televizor 4K nu trebuie să te coste o avere, iar noi am găsit un model de la Philips care demonstrează acest lucru. Are o diagonală de 123 de centimetri, vine cu sistemul de operare Android TV preinstalat și are și tehnologia Ambilight încorporată, însemnând că imaginea de pe ecran va fi extinsă pe perete printr-o serie de LED-uri. Televizorul beneficiază de reducerile eMAG la resigilate și îl poți găsi AICI.