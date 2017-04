Reduceri eMAG: Oferte la produse resigilate pentru o zi de luni mai ușoară

Reduceri eMAG și oferte sunt la o mulțime de produse în acestă perioadă, dar noi am zis să mai arunăm un ochi peste categoria de resigilate de pe site-ul eMAG, pentru a ne asigura că prețurile gadgeturilor pe care le-am ales sunt mici de tot.

Cel mai probabil știi care e „povestea” cu resigilatele, dar în cazul în care nu știi, merită menționat faptul că aceste produse au stat în showroom-ul eMAG sau au fost comandate de alți clienți care nu și le-au mai dorit. Au ambalajul original deschis, deci e posibil să vezi un sigiliu de altă culoare, poate chiar și mici urme de uzură, dar beneficiază de reduceri mari la eMAG.

Un smart TV bun îți poate schimba complet ideea de entertainment la domiciliu, iar în lista cu reduceri eMAG la produse resigilate am găsit un model de la Philips care promite imagini clare și spectaculoase. Este vorba despre un TV cu diagonală de 108 centimetri și rezoluție 4K. Rulează Android și are un preț excelent, mai ales dacă îl cumperi de la resigilate. Îl găsești AICI.

Samsung Galaxy S6 are un display de 5,1 inci și rezoluție QHD, deținând la un moment dat recordul pentru cel mai mare număr de pixeli per inci. Sub ecran se află un procesor Exynos 7420, pe 64 de biți și cu opt nuclee, fabricat chiar de Samsung, o memorie RAM de 3GB și un spațiu de stocare care variază între 32 și 128GB. Este unul dintre cele mai frumoase telefoane create de Samsung vreodată și cea mai mare surpriză a anului trecut. Camera foto este absolut senzațională, iar telefonul îl poți cumpăra la noile reduceri eMAG la resigilate, de AICI.

Un laptop bun nu trebuie să coste, neapărat, o avere, iar modelul de la Lenovo găsit de noi este o dovadă în acest sens. Are un display de 15,6 inch, procesor Intel Core i5 și 4GB memorie RAM. Are și o placă video dedicată, pe lângă cea integrată, iar spațiul de stocare este un HDD de 500 de GB. Are o reducere considerabilă și îl găsești AICI, alături de alte oferte eMAG.