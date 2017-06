Reduceri eMAG: Oferte la electronice marca Samsung

Astăzi, în lista de reduceri eMAG aveți la dispoziție câteva oferte la electronice Samsung, care v-ar putea fi de folos în diverse situații.

Reduceri eMAG: Monitor LED TN Samsung 21.5″, LS22F350FH

Dacă vrei un monitor Samsung pe care să te poți baza în diverse situații și care să nu te lase la greu, atunci modelul LS22F350FH te-ar putea interesa. Monitorul este extrem de subțire, având doar 10mm grosime, dar nu arată doar bine, ci și funcționează la fel de bine. Acesta are un mod de reducere a luminii albastre, pentru a-ți proteja ochii, dar și unghiuri de vizionare largi, de 178/178 grade. Firește, avem de-a face cu o rezoluție de 21,5 inci, numai bună pentru rezoluția Full HD a monitorului. Acesta are o reducere de 30% momentan și poate fi găsit AICI.

Oferte eMAG: Home Cinema Samsung 7.1

Dacă vrei să-ți transformi livingul într-un centru de entertainment, poți începe prin a adăuga un sistem home cinema 7.1 de la Samsung. Acesta are o putere totală de 1330W și difuzoarele elegante beneficiază de cele mai noi tehnologii pentru a reda un sunet de calitate, cum ar fi nanotuburile de carbon. Sunetul de înaltă definiție îți permite să auzi totul mai clar, iar cu Multiroom Link poți face rapid trecerea de la filme pe televizor la muzica preferată de pe telefonul mobil. Sistemul are în prezent o reducere de 11% și poate fi găsit AICI.

Reduceri eMAG: Samsung Galaxy A5 (2017)

Samsung Galaxy A5 (2017) e un telefon pe care te poți baza chiar și dacă-l scapi în apă, datorită certificării IP68. Dincolo de acest aspect, smartphone-ul are specificații bune, având un procesor octa-core, de 1,9GHz, dar și 3GB de memorie RAM. Ai 32GB de spațiu de stocare, dar și un slot de card microSD, unde mai poți adăuga alți 256GB la stocare. Camera foto vine cu un senzor de 16MP și poate înregistra videoclipuri la rezoluție Full HD, iar bateria are o capacitate de 3000mAh. Mai multe detalii despre telefon, care în actualele reduceri eMAG are un discount de 13%, găsești AICI.