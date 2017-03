Reduceri eMAG: Oferte de Ziua Femeii 2017 de care să profiți tu, nu ea

Reduceri eMAG și oferte se găsesc, în această perioadă, sub forma promoțiilor de Ziua Femeii 2017. Dar, având in vedere că ai cumpărat deja cadouri de ziua femeii, ar fi păcat să nu profiți de reducerile eMAG și să-ți iei și ție ceva frumos.

Partea bună este că ofertele eMAG se aplică la o gamă largă de produse, deci sunt destule gadgeturi la reducere la eMAG. Întregul catalog cu oferte de Ziua Femeii 2017 este disponibil AICI.

Reducerile eMAG la televizoare sunt mari cu ocazia campaniei actuale. Din lista de oferte, am ales un model de la LG. Are diagonala de 108 centimetri, rezoluție full HD. Nu este un televizor inteligent, dar ai o serie de jocuri pe care le poți juca chiar și împreună cu alte persoane, LG numind acest model ”Game TV”. Are o tăiere de preț semnificativă și îl poți cumpăra accesând ACEST link.

Laptopul HP Omen 15-axooonq beneficiază de un preț foarte bun cu ocazia noii runde de reduceri eMAG și vine cu performanțe bune. Are un procesor Intel Core i7 de generația a 6-a, 4GB memorie RAM și placă video dedicată GTX 960M. Display-ul este unul full HD, de 15,6 inch, iar partea de stocare este de 2TB. Laptopul HP Omen are un preț special cu ocazia acestor reduceri eMAG de Ziua Femeii 2017 și îl poți cumpăra de AICI.