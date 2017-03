Reduceri eMAG: Oferte de Ziua Cumpărăturilor Online

Reduceri eMAG și oferte vei găsi astăzi în cadrul campaniei „Ziua Cumpărăturilor Online”. eMAG are reduceri de până la 50% la o gamă largă de produse, iar mai jos sunt câteva dintre gadgeturile care ne-au atras nouă atenția.

Ziua Cumpărăturilor Online înseamnă reduceri de până la 50% la mii de produse și carduri cadou de 10% bonus. Noua rundă de oferte eMAG este valabilă doar astăzi, iar mai jos găsești produsele care ne-au atras nouă atenția.

În oferta eMAG am dat peste un laptop ieftin și bun de la Lenovo. Vine cu un procesor Intel Core i3 și 4GB memorie RAM și are și o placă video dedicată, o NVIDIA Geforce 920MX cu 2GB RAM. Un spor considerabil de performanță este dat de spațiul de stocare de tip SSD. Acesta are 128GB și va asigura rularea rapiđă a sistemului de operare și a programelor. Nu este un laptop pentru gaming, dar pentru cei care vor o unealtă de productivitate, acest model de la Lenovo este foarte bun. Îl găsești la reducere la eMAG AICI.

Un smartphone mai mult decât decent este Huawei Nova și acum este disponibil la ofertă la eMAG. Telefonul are un display full HD de 5 inch, un procesor bun cu opt nuclee, 3GB memorie RAM și baterie de 3020 mAh. Huawei Nova are un aspect stilat și un design bine închegat, vine și cu senzor de amprente, dar și cu camere foto de 12, respectiv 8MP. Îl poți cumpăra de AICI.

Dacă ți-ai dorit mereu un televizor curbat, Ziua Cumpărăturilor Online poate fi prilejul perfect pentru a ți-l cumpăra la un preț decent. Am găsit un model de la Samsung care are un panou cu diagonală de 101 centimetri și rezoluție 4K. Este un televizor smart, deci vei avea acces instant la conținut online, și îl poți cumpăra de AICI, cu ocazia noii runde de reduceri eMAG.