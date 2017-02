Reduceri eMAG: Oferte de mărțișor pentru cadouri de 1 martie

Reduceri eMAG găsești și în ultima zi a lunii februarie și, dacă ziua de 1 martie te-a luat pe nepregătite, nu strică să arunci un ochi peste ofertele eMAG de mai jos, Poate ai noroc și ce comanzi ajunge la tine în aceeași zi.

Cadourile de 1 martie nu trebuie să fie foarte scumpe, dar asta nu înseamnă că nu poți înlocui mărțișorul cu un gadget mic și simpatic. Întreg catalogul cu reduceri eMAG este disponibil AICI, iar mai jos găsești sugestiile noastre.

O brățară de fitness poate fi un cadou de 1 martie foarte simpatic. Noi am găsit una care are un preț foarte mic și care este capabilă să-ți monitorizeze activitatea fizică, dar și somnul. E compatibilă atât cu iOS cât și cu Android, are o autonomie bună și brățara din silicon poate fi înlocuită cu ușurință cu una de altă culoare. Brățara de fitness Eboda este disponibilă la reducere la eMAG și o poți cumpărade AICI.

O pereche de căști bluetooth este un cadou de mărțișor inspirat, mai ales dacă cumpărați acest gadget pentru o persoană sătulă de căștile cu cablu care cedează după câteva purtări. Noi am găsit o pereche de la Avantree care au microfon incorporat și care promit o autonomie de aproximativ 6 ore de ascultare sau de convorbiri telefonice. Căștile au review-uri bune de la alți cumpărători și beneficiază de un preț foarte bun cu ocazia noii runde de reduceri eMAG. Le poți cumpăra de AICI.

Un joc video poate fi cadoul perfect de 1 martie pentru un gamer. eMAG are reduceri la o gamă largă de titluri de succes, iar tăierile de preț se extind atât asupra jocurilor pentru PC, cât și asupra celor de Xbox sau Playstation. Există chiar și jocuri care costă numai 5 lei. Toate jocurile aflate la reducere la eMAG le poți găsi AICI.