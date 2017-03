Reduceri eMAG: Oferte de care să profiți la final de săptămână

Reduceri eMAG și oferte se găsesc în continuare, chiar dacă Stock Buster, campania specială eMAG, a luat sfârșit. Am aruncat un ochi peste site-ul retailerului și am descoperit câteva produse pe care să le comanzi acum și să le primești la începutul săptămânii viitoare.

Vremea e din ce în ce mai frumoasă și primăvara înseamnă și plimbări lungi prin parcuri, iar asta înseamnă muzică în căști și o mulțime de fotografii făcute cu telefonul. Aceste activități consumă bateria smartphone-ului considerabil mai repede. Ca să te asiguri că nu rămâne telefonul fără energie înainte să obosești tu, nu strică să ai cu tine o baterie externă cu capacitate mare. Noi am găsit un acumulator de 10500 de mAh, capabil să-ți încarce telefonul de minimum trei ori înainte să fii nevoit să-l încarci iar. Îl gășesti la reducere la eMAG, la un preț foarte mic, și îl poți cumpăra de AICI.

Un fier de călcat bun se încinge repede, are aburi puternici și setări simple. Noi am găsit un model de la Philips care are talpa ceramică, pentru ca fierul de călcat să alunece ușor peste haine, are un jet de abur constant, care netezește orice cută, jet care funcționează și vertical, pentru netezirea hainelor direct de pe umeraș. Mai mult, nu va trebui să-ți faci griji că ai uitat fierul în priză, deoarece acesta se va opri automat după 8 minute, în cazul în care este lăsat în picioare, sau în 30 de secunde, dacă este cu fața în jos, sau pe laterală. Îl găsești la reducere la eMAG, alături de alte oferte, AICI.

Huawei Watch W1 este un smartwatch bun pentru cei care vor să se pregătească pentru venirea verii. Are un design foarte elegant, însemnând că îl poți purta și în afara sălii de fitness, rezistă la apă, deci și la transpirație, îți numără pașii, îți spune câte calorii ai ars și îți monitorizează pulsul. Îl găsesti la reducere la eMAG și îl poți cumpăra de AICI.