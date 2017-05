Reduceri eMAG: Oferte care-ți transformă bucătăria

Dacă aveai în plan să faci câteva schimbări în bucătărie, atunci noile reduceri eMAG de mai jos ar putea fi punctele perfecte de pornire.

Oferte eMAG: Frigider cu doua uși Arctic AND275+

Frigiderul Arctic AND275+ are un volum generos, de 259 de litri și vine cu rafturi ajustabile, astfel încât să așezi toate alimentele așa cum ai nevoie. În plus, și rafturile de pe ușă sunt ajustabile. De asemenea, dacă ai probleme cu spațiul în bucătărie, poți folosi funcția de uși reversibile pentru a le deschide în direcția în care-ți dorești. Frigiderul are un compartiment special pentru legume și fructe, acestea rămânând proaspete mai mult timp, iar garnitura ușilor are un strat antibacterian, care-ți păstrează interiorul frigiderului curat. Actualele reduceri eMAG îți oferă un discount de 24% față de prețul inițial al frigiderului, iar toate informațiile despre acesta sunt AICI.

Reduceri eMAG: Espressor manual DeLonghi EC221.B

Pentru că ziua bună se cunoaște după cafeaua de dimineață, nu strică să ai în bucătărie un espressor care să te ajute să-ți creezi ceașca de cafea perfectă. Modelul DeLonghi EC221.B are o capacitate de un litru și operează la 15 bari, fiind capabil să umple două cești de cafea în același timp. Între funcțiile espressorului se numără cea de cappuccino dar și cea de spumare. În plus, espressorul este eco-friendly și se oprește automat după 20 de minute de nefolosire, astfel că nu trebuie să-ți faci griji, chiar dacă ai plecat pe fugă după ce ai savurat cafeaua. Modelul DeLonghi EC221.B are o reducere de 50% în lista de oferte eMAG, iar toate detaliile sunt disponibile AICI.

Oferte eMAG: Mașină de spălat vase Beko DFN28320W

O mașină de spălat vase, precum modelul Beko DFN28320W, poate fi un ajutor nesperat în bucătărie, mai ales dacă ai o mulțime de farfurii și tacâmuri de spălat la final de masă. Mașina de spălat vase poate spăla 13 seturi complete de vase simultan și are un mod all in one, care sporește performanța detergentului. De asemenea, ai la dispoziție și modul ”la jumătate”, care ajustează consumul de apă și energie astfel încât dacă ai de spălat mai puține vase, să o poți face într-un mod economic. Mai multe informații despre mașina de spălat vase Beko DFN28320W, care vine cu o reducere de 25%, găsești AICI.