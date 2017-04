Reduceri eMAG: Oferte care te ajută să te menții în formă

Reduceri eMAG și oferte se găsesc și în cea de-a doua zi de Paște, când unii deja regretă drobul, cozonacul, friptura de miel și salata de boeuf mâncate în exces.

Pentru că după Paște vine 1 mai și apoi vine vara, e posibil să începi să-ți faci griji de kilogramele în plus acumulate în timpul minivacanței. Noi am aruncat un ochi peste lista cu reduceri eMAG și am găsit câteva gadgeturi care te pot ajuta în efortul de a reveni în formă și de a te pregăti pentru zilele lungi petrecute pe plajă.

Dacă obișnuiești să ieși la alergat, știi cât de mult te ajută muzica favorită pentru a-ți menține ritmul constant și respirația normală. În același timp, știi cât de ficil este să găsești o pereche de căști ușoare, care nu sar din ureche și care rezistă la ploaie sau la transpirație. Noi am găsit modelul Sony MDR-XB80BS. Căștile sunt wireless și au o autonomie a bateriei de 7 ore și cântăresc doar 27 de grame, permițându-le utilizatorilor să se concentreze pe activitățile sportive. Ele se fixează pe cap cu ajutorul unor cârlige pentru ureche și a unui sistem de ajustare a cablurilor, care le oferă utilizatorilor libertate de mișcare. Conectivitatea Bluetooth cu LDAC asigură o calitate audio superioară, iar tehnologia Extra Bass asigură un sunet puternic. Le găsești la reducere la eMAG AICI.

Fitbit Aria este un cântar inteligent care îți spune greutatea, indicele de masă corporală, dar și procentul de grăsime din organism. Toate aceste date sunt stocate imediat în cloud și le poți accesa oricând, pentru a-ți verifica progresul. Cu toate că te-ar putea speria greutatea actuală, pe termen lung ți-ar putea fi cel mai bun prieten. Îl poți cumpăra de AICI, fiind disponibil la reducere la eMAG.

O altă recomandare ar fi o brățară de fitness. Dacă ar fi să glumim nițel, am putea spune că este cel mai util gadget de pe această listă, fiindcă mulți vor vrea să scape de sarmalele acumulate în timpul sărbătorilor. Am ales un mode de la E-Boda, care se bucură de review-uri bune și care beneficiază și de o reducere de preț substanțială. Monitorizează pașii, ritmul cardiac și caloriile arse și este perfectă pentru cei care vor să își facă un abonament la sală. O găsești la reducere, la eMAG, AICI.