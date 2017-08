Reduceri eMAG: Oferte bune la smartwatch-uri

Dacă încă nu ți-ai cumpărat un smartwatch, dar ți-ai dori un astfel de accesoriu, noile reduceri eMAG sunt mai mult decât binevenite.

Reduceri eMAG: Smartwatch Huawei Watch W1

Huawei Watch W1 propune un design elegant de ceas, care îți va aminti de ceasurile clasice, analog, astfel că poți să-l asortezi și la ținute formale. Ceasul are senzor de mișcare integrat și îți poate monitoriza activitatea zilnică, făcând diferența între mers, alergare și cățărare. Display-ul AMOLED are diametrul de 1,4 inci, iar ceasul are 512MB de memorie RAM și 4GB de spațiu de stocare. Bateria este de 300 mAh, dar se comportă mai bine decât te-ai aștepta de la un smartwatch. Ceasul are un discount de 39% față de prețul inițial și îl poți găsi AICI.

Oferte eMAG: Smartwatch Apple Watch 2

Modelul prezentat de Apple Watch 2 vine în varianta cu carcasă de oțel inoxidabil și diametru de 42mm. Ecranul OLED Retina este pătrat, iar procesorul ceasului este dual core. Ceasul vine cu câțiva senzori, cum ar fi cel de măsurare a ritmului cardiac și cel de GPS, dar și un accelerometru și un senzor de lumină ambientală. Ceasul poate fi conectat rapid la telefon, pentru a-i extinde acestuia funcționalitatea. În cadrul noilor reduceri eMAG, Apple Watch 2 vine cu o reducere de 24% și poate fi găsit AICI.

Reduceri eMAG: Smartwatch Garmin Vivoactive HR

Smartwatch-ul Garmin Vivoactive HR se adresează în special celor care duc un stil de viață activ și vor un partener de nădejde pentru monitorizarea activităților de zi cu zi. Ceasul are GPS încorporat și te poate ajuta când alergi, când pedalezi sau chiar când înoți, fără să fie nevoie să-l conectezi la telefon. În mod smartwatch, bateria durează aproximativ 8 zile, iar în modul GPS, autonomia este de 13 ore, mai mult decât suficientă. Ceasul îți monitorizează și ritmul cardiac, iar datele se sincronizează cu aplicația Garmin Connect, pentru a-ți oferi toate detaliile de care ai nevoie. Garmin Vivoactive HR vine cu o reducere de 20% față de prețul inițial, iar mai multe detalii despre acesta poți găsi AICI.