Reduceri eMAG: Oferte bune la resigilate

Reduceri eMAG și oferte găsești la o mulțime de produse noi, dar tăierile de prețuri sunt și mai mari în cazul produselor resigilate. eMAG are oferte bune la astfel de dispozitive, iar noi am pregătit o selecție cu câteva care ne-au atras nouă atenția.

Reducerile eMAG la resigilate se aplică acelor produse care au fost scoase din ambalajele originale, dar care sunt în perfectă stare de funcționare. Unele dintre ele au mici defecte estetice, precum zgârieturi fine pe suprafețele lucioase, dar șansele să găsești un produs absolut impecabil sunt foarte mari. Resigilatele de la eMAG beneficiază de garanția integrală, deci nu trebuie să-ți faci griji din acest punct de vedere.

Samsung Galaxy S6 are un display de 5,1 inci și rezoluție QHD, deținând la un moment dat recordul pentru cel mai mare număr de pixeli per inci. Sub ecran se află un procesor Exynos 7420, pe 64 de biți și cu opt nuclee, fabricat chiar de Samsung, o memorie RAM de 3GB și un spațiu de stocare care variază între 32 și 128GB. Este unul dintre cele mai frumoase telefoane create de Samsung vreodată și unul care încă se descurcă mai mult decât admirabil, chiar dacă Samsung Galaxy S8 a ajuns deja pe piață. Camera foto este absolut senzațională, iar telefonul îl poți cumpăra la noile reduceri eMAG la resigilate, de AICI.